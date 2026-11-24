Angajații din România ar putea beneficia de o zi liberă suplimentară în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă Parlamentul va aproba modificarea Codului muncii. O inițiativă legislativă depusă luni, 23 noiembrie, la Senat prevede introducerea Ajunului Crăciunului în calendarul sărbătorilor legale nelucrătoare. Astfel, numărul zilelor libere acordate anual prin lege ar crește de la 17 la 18, iar salariații ar putea beneficia de o minivacanță de patru zile chiar în decembrie 2026, dacă legea va intra în vigoare până atunci.

Proiectul legislativ, înregistrat la Senat sub numărul B659/2026, a fost inițiat de senatorul neafiliat Gheorghe Vela, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), împreună cu deputații UPR Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa.

Cei trei parlamentari propun completarea articolului 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, astfel încât data de 24 decembrie să fie inclusă în lista sărbătorilor legale în care angajații nu lucrează.

În legislația actuală, doar prima și a doua zi de Crăciun, respectiv 25 și 26 decembrie, au statut de sărbători legale nelucrătoare.

În expunerea de motive care însoțește proiectul legislativ, parlamentarii au argumentat că legislația în vigoare nu reflectă suficient importanța Ajunului Crăciunului din punct de vedere familial, social și religios. Potrivit inițiatorilor, menținerea programului obișnuit de lucru până în seara zilei de 24 decembrie generează „dificultăți majore de ordin social, familial și logistic” pentru numeroși angajați din România.

Printre situațiile prezentate în document se numără cea a persoanelor care muncesc departe de localitățile în care trăiesc părinții sau alte rude. Terminarea programului de lucru în seara Ajunului limitează timpul disponibil pentru deplasarea în condiții de siguranță și pentru petrecerea sărbătorilor alături de cei apropiați.

Parlamentarii au invocat și timpul necesar pentru pregătirea gospodăriei, participarea la slujbele religioase și respectarea obiceiurilor tradiționale de Crăciun.

Un alt aspect menționat în document vizează diferențele existente între angajați. Unele companii acordă deja liber în Ajunul Crăciunului, în baza regulamentelor interne sau a contractelor colective de muncă, în timp ce altele mențin programul normal de activitate. Dacă inițiativa va fi adoptată, noua zi liberă va reprezenta un drept legal atât pentru angajații companiilor private, cât și pentru personalul din sectorul public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de legislația muncii.

Introducerea Ajunului Crăciunului în calendarul sărbătorilor legale nu ar determina suspendarea tuturor activităților economice și a serviciilor destinate populației.

În domeniile în care activitatea trebuie asigurată permanent, precum sănătatea, transporturile, energia sau alimentația publică, salariații ar putea lucra în continuare, beneficiind însă de măsurile compensatorii prevăzute de Codul muncii. Conform articolului 142 din Codul muncii, angajații care își desfășoară legal activitatea într-o zi de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

În situația în care acordarea acestui timp liber nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde un spor de minimum 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în ziua respectivă.

În cazul anumitor categorii de angajați din sectorul bugetar, pot exista și prevederi legislative speciale. Pentru salariații care vor beneficia efectiv de noua zi liberă, aceasta nu va trebui recuperată și nici nu va fi dedusă din concediul anual de odihnă.

În susținerea propunerii legislative, cei trei parlamentari au prezentat și exemple din alte țări ale Uniunii Europene în care angajații beneficiază deja de timp liber pe 24 decembrie.

Cehia, Slovacia, Bulgaria, Cipru, Letonia și Lituania sunt statele menționate în expunerea de motive ca având reglementări prin care Ajunul Crăciunului beneficiază de statutul unei sărbători legale sau al unei zile nelucrătoare.

Inițiatorii au făcut referire și la dispozițiile Constituției României privind protecția vieții de familie, egalitatea în drepturi și protecția socială a muncii.

Documentul invocă, totodată, obiectivele stabilite la nivel european în ceea ce privește asigurarea unui echilibru între activitatea profesională și viața personală a salariaților.

Autorii proiectului legislativ consideră că introducerea unei zile nelucrătoare suplimentare în perioada sărbătorilor de iarnă ar putea avea efecte favorabile asupra consumului intern. Printre sectoarele economice care ar putea beneficia de această măsură se numără comerțul, turismul și industria HoReCa. Potrivit parlamentarilor, creșterea consumului în aceste domenii ar putea compensa parțial diminuarea activității din alte sectoare.

În expunerea de motive au fost menționate și posibilele beneficii pentru angajați, printre care diminuarea riscului de epuizare profesională și îmbunătățirea nivelului de satisfacție la locul de muncă.

Referitor la consecințele asupra bugetului general consolidat, inițiatorii au apreciat că măsura nu ar presupune cheltuieli bugetare directe suplimentare, deoarece drepturile salariale ale personalului sunt cuprinse deja în bugetele anuale ale instituțiilor publice.

Parlamentarii au admis însă că ar putea apărea cheltuieli suplimentare în instituțiile în care activitatea trebuie menținută inclusiv în zilele de sărbătoare legală, ca urmare a obligației de compensare a muncii prestate. Documentul depus la Senat nu include o evaluare financiară concretă a acestor eventuale costuri și nici o estimare cuantificată a impactului asupra economiei.

Adoptarea modificării propuse pentru Codul muncii ar duce la creșterea numărului general de zile libere legale de la 17 la 18 într-un an calendaristic.

Lista sărbătorilor legale nelucrătoare ar urma să cuprindă:

1 și 2 ianuarie – Anul Nou;

6 ianuarie – Boboteaza;

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

Vinerea Mare;

Prima și a doua zi de Paște;

1 mai – Ziua Muncii;

1 iunie – Ziua Copilului;

Prima și a doua zi de Rusalii;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

24 decembrie – Ajunul Crăciunului, noua zi liberă propusă;

25 și 26 decembrie – prima și a doua zi de Crăciun.

Separat de aceste sărbători, Codul muncii reglementează și acordarea unor zile libere pentru persoanele care aparțin cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, cu ocazia propriilor sărbători religioase.

Calendarul zilelor nelucrătoare a fost modificat de mai multe ori în ultimii zece ani. Începând din 2017, angajații au beneficiat de liber legal pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Vinerea Mare a fost introdusă în calendar în 2018, iar din 2023 au fost adăugate Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorite pe 6 și 7 ianuarie.

În 2026, data de 24 decembrie cade într-o zi de joi, iar prima zi de Crăciun este vineri.

În eventualitatea în care proiectul legislativ ar fi adoptat și ar intra în vigoare înaintea sărbătorilor de iarnă, angajații care au un program de lucru de luni până vineri ar putea beneficia de patru zile consecutive de odihnă, între 24 și 27 decembrie.

În anul 2027, Ajunul Crăciunului va fi într-o zi de vineri, în timp ce zilele de 25 și 26 decembrie vor coincide cu weekendul. Acordarea unei zile libere legale pe 24 decembrie le-ar permite astfel salariaților să beneficieze de trei zile consecutive de odihnă, fără să solicite concediu.

Inițiativa legislativă se află însă în etapa inițială a procedurii parlamentare, iar autorii acesteia nu au solicitat dezbaterea în regim de urgență.

Senatul va analiza proiectul în calitate de primă Cameră sesizată, decizia finală urmând să aparțină Camerei Deputaților. Pentru ca noua zi liberă să devină un drept al angajaților, modificarea Codului muncii trebuie aprobată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Până la finalizarea acestor etape și intrarea în vigoare a unei eventuale modificări legislative, data de 24 decembrie rămâne o zi lucrătoare obișnuită.