Livrarea către Ucraina a aproximativ 60 de interceptoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot nu a fost încă autorizată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, deși Statele Unite și-au dat anterior acordul pentru furnizarea acestora. Potrivit informațiilor publicate marți, 24 noiembrie, de Financial Times, costurile echipamentelor sunt acoperite de aliații occidentali ai Kievului, iar unele dintre rachete se află deja în arsenalele unor state europene.

Autoritățile de la Kiev au semnalat în repetate rânduri necesitatea suplimentării urgente a stocurilor de interceptoare, în contextul intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete asupra teritoriului ucrainean. Potrivit Financial Times, echipamentele care așteaptă autorizarea transferului sunt interceptoare de producție americană din variantele PAC-3 și PAC-2.

Printre acestea se numără rachete PAC-3 pentru care livrările fuseseră planificate în perioada septembrie – decembrie. Până în prezent, niciunul dintre transporturile respective nu a primit aprobarea necesară pentru a ajunge în Ucraina.

Alte aproximativ 20 de interceptoare PAC-2, o versiune mai veche a rachetelor utilizate de sistemele Patriot, au fost alocate Kievului, însă și în cazul acestora autorizarea livrării este în așteptare. Agenția Reuters nu a putut verifica imediat, din surse independente, informațiile publicate de Financial Times. Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării agenției de presă privind situația acestor transferuri.

Financial Times a mai relatat că un demers separat, prin care autoritățile ucrainene încearcă să obțină acordul Washingtonului pentru producerea propriilor interceptoare Patriot, a fost amânat la nivelul Departamentului american al Apărării.

Contactat de publicația britanică, un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că politica Statelor Unite referitoare la sprijinul acordat Ucrainei nu a fost modificată. Acesta a refuzat însă să ofere informații suplimentare despre echipamentele militare vizate.

„Departamentul Apărării a urmat mai multe direcţii paralele de acţiune pentru a accelera cooperarea industrială transatlantică cu partenerii europeni şi cu Ucraina în ceea ce priveşte sistemul de apărare antiaeriană şi antirachetă Patriot, iar acest lucru continuă şi în prezent”, a declarat un oficial al Pentagonului pentru Financial Times.

În luna octombrie, autoritățile americane au aprobat o tranzacție care prevede vânzarea către Ucraina a 500 de interceptoare Patriot PAC-3.

Valoarea contractului este estimată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari. Echipamentele nu vor putea însă acoperi necesarul imediat de interceptoare semnalat de Kiev, în condițiile în care livrările nu sunt așteptate înainte de începutul anilor 2030.