Piața auto din România, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. România a înregistrat cea mai puternică reducere a numărului de autoturisme înmatriculate dintre statele Uniunii Europene în perioada ianuarie – octombrie 2026, potrivit datelor publicate marți, 24 noiembrie, de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA). La nivel european, înmatriculările au crescut cu 5,4%, în contextul în care mașinile electrice câștigă teren în detrimentul celor echipate cu motoare pe benzină și motorină.

Asociația care reprezintă 16 dintre marii constructori europeni de automobile a anunțat că, în primele zece luni ale anului 2026, în statele membre ale Uniunii Europene au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme, cu 5,4% mai multe decât în perioada corespunzătoare din 2025.

România se află însă la polul opus, cu o contracție de 10,1%, cea mai accentuată dintre toate statele blocului comunitar.

În perioada ianuarie – octombrie 2026, pe piața auto din România au fost înmatriculate 109.326 de autoturisme, comparativ cu 121.609 unități în primele zece luni ale anului precedent.

Autoturismele hibride fără încărcare la priză rămân preferatele cumpărătorilor europeni, cu o cotă de piață de 36% și aproximativ 3,4 milioane de unități înmatriculate. Vehiculele complet electrice au ajuns să reprezinte 23,4% din totalul înmatriculărilor din Uniunea Europeană, echivalentul a 2,21 milioane de autoturisme. Spre comparație, în octombrie 2025, ponderea acestora era de 16,4%.

În același timp, autoturismele echipate cu motoare convenționale continuă să piardă din cota de piață. Înmatriculările mașinilor pe benzină s-au redus cu 20,1% de la începutul anului, acestea reprezentând 20,8% din piață. În cazul automobilelor diesel, scăderea a fost de 20,6%, iar ponderea lor în totalul înmatriculărilor a ajuns la 6,9%.

În luna octombrie, aproape 70% din piața auto europeană a fost reprezentată de vehicule electrificate, categorie care include atât automobilele complet electrice, cât și modelele hibride cu sau fără încărcare la priză.

În intervalul ianuarie – octombrie 2026, înmatriculările autoturismelor electrice au crescut cu 50% la nivel comunitar. Printre piețele care au contribuit semnificativ la această evoluție se numără Franța, unde creșterea a fost de 79,4%, Germania, cu 60,7%, și Danemarca, cu 41%.

Franța a devenit a doua cea mai mare piață auto din Uniunea Europeană, după Germania, consemnând un avans de 4,4% în primele zece luni ale anului.

Tot Franța a înregistrat cea mai accentuată reducere a vânzărilor de autoturisme pe benzină, de 36,9%. Scăderi importante au fost raportate și în Germania (-24,5%), Spania (-19,3%) și Italia (-16,6%).

Producătorii chinezi de automobile au continuat să înregistreze creșteri importante ale numărului de vehicule înmatriculate în Uniunea Europeană.

BYD, cel mai mare constructor chinez prezent pe piața europeană, a raportat un avans de 150,8% în primele zece luni ale anului. Grupul a comercializat 237.137 de vehicule în UE de la începutul anului 2026, volum care reprezintă încă o proporție redusă din cele peste nouă milioane de autoturisme înmatriculate la nivel comunitar.

Chery Automobile a consemnat o creștere de 238,3%, ajungând la 159.278 de vehicule înmatriculate în perioada analizată.

În cazul XPeng, avansul a fost de 186,9%, în timp ce Leapmotor, companie parteneră a grupului Stellantis, a înregistrat o majorare a vânzărilor de 374,8%.

În rândul constructorilor europeni, evoluțiile din primele zece luni ale anului au fost diferite. Stellantis a consemnat o creștere de 3,9%, iar BMW Group a înregistrat un avans de 4,6%. În schimb, vânzările grupului Renault s-au redus cu 3,9%, în timp ce Volkswagen a raportat o scădere de 0,3%.

Datele publicate de ACEA arată o reducere semnificativă și în cazul mărcii Dacia, parte a grupului Renault. În perioada ianuarie – octombrie 2026, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 417.492 de autoturisme Dacia, cu 10,3% mai puține decât în același interval din 2025.

În urma acestei evoluții, cota deținută de Dacia pe piața auto europeană s-a redus de la 5,2% la 4,4%. Scăderea a fost și mai accentuată în luna octombrie, când numărul autoturismelor Dacia înmatriculate în Uniunea Europeană a coborât cu 14,6%, până la 39.253 de unități.