Uzina Dacia de la Mioveni își va întrerupe temporar producția vineri, 9 octombrie, și luni, 12 octombrie. Angajații care nu vor fi programați la lucru vor rămâne acasă, dar își vor păstra drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă. Decizia vine în contextul evoluției pieței auto și al necesității de adaptare a producției la volumul comenzilor, potrivit informațiilor confirmate de Dacia pentru Economedia.

Chiar dacă activitatea de producție va fi suspendată în cele două zile, uzina nu se va opri complet. Vor continua retușurile și realinierile, fabricarea și expedierea pieselor de schimb, inventarierea acestora, descărcarea camioanelor și alte activități logistice.

Tot în această perioadă vor fi făcute lucrări de întreținere a instalațiilor, curățenie tehnologică și alte activități necesare funcționării uzinei.

Sursa citată preciează că sunt prevăzute inclusiv activități 5S, teste după implementarea unor tehnologii noi în departamentul Caroserie și operațiuni necesare pentru alimentarea și stabilizarea fluxurilor din departamentele Caroserie și Vopsitorie.

Programul de lucru și efectivele de personal din celelalte direcții conexe vor fi adaptate în funcție de programul Uzinei Vehicule Dacia și de necesitățile clienților externi.

Nu este prima întrerupere a producției din acest an.

Uzinele Dacia și Ford au oprit activitatea de la începutul lunii august până pe 19 august, pe fondul crizei energetice provocate de scăderea debitului Dunării și de reducerea producției de energie. Măsura urmărea și diminuarea consumului de electricitate al marilor consumatori industriali.

În paralel, Mihai Bordeanu, membru în Board-ul Confederației Patronale Concordia, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head Romania, a avertizat că România ar putea pierde anul viitor între 20% și 25% din industria auto, în termeni de cifră de afaceri, angajați și producție, dacă problema competitivității nu este rezolvată rapid.

Bordeanu a arătat că prețul energiei s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei. El a amintit și două proiecte auto pe care România nu le-a atras: viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar un nou model din segmentul C va fi fabricat în Turcia.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia lansării Manifestului pentru Arhitectura Economică a României, document prin care Confederația Patronală Concordia propune autorităților un plan în zece puncte pentru creșterea competitivității economiei românești.

Bordeanu, care spune că în industria auto este cunoscut drept un optimist, a afirmat că această perspectivă începe să se schimbe în ultima perioadă.