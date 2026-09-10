Dacia nu este pe punctul de a închide uzina de la Mioveni, însă România riscă să piardă treptat volume de producție, versiuni ale unor modele și, mai ales, alocarea viitoarei generații Duster, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Perioada 2027-2029 ar putea fi esențială pentru viitorul producției auto din Argeș.

Analiza AEI, coordonată de președintele organizației, Dumitru Chisăliță, examinează posibilitatea unei reduceri treptate a activității Dacia-Renault în România și efectele pe care un asemenea proces le-ar avea asupra economiei. Nu există, în prezent, un anunț oficial privind închiderea uzinei de la Mioveni, iar investițiile realizate în ultimii ani și producția unor modele importante mențin fabrica într-o poziție relevantă în strategia grupului.

Potrivit analizei, o eventuală retragere industrială nu ar începe neapărat prin închiderea uzinei. Procesul ar putea fi gradual: reducerea unui schimb, diminuarea comenzilor către furnizori, mutarea unor versiuni de modele în alte uzine, scăderea investițiilor sau transferul unor activități de inginerie.

„Dacia nu este pe punctul de a închide uzina de la Mioveni, dar România poate pierde treptat volume de producţie, versiuni ale unor modele şi, mai ales, alocarea viitoarei generaţii Duster. Acesta este pericolul adevărat”, susține Dumitru Chisăliță.

În prezent, actuala generație Duster este produsă la Mioveni, modelul fiind lansat industrial la sfârșitul anului 2023. Începând din 2025, uzina produce exclusiv și modelul Bigster, ceea ce reprezintă o investiție importantă în menținerea activității industriale din România.

Miza principală pentru România nu este doar menținerea modelelor aflate deja în producție, ci decizia privind următoarea generație Duster și viitoarea platformă tehnică.

AEI estimează, orientativ, o probabilitate de aproximativ 55% ca actuala generație să rămână la Mioveni, iar succesorul să fie produs cel puțin parțial în România. Scenariul în care producția succesorului este împărțită sau mutată în altă uzină primește o probabilitate de aproximativ 35%.

Un al treilea scenariu, considerat cel mai sever, presupune o retragere accelerată până în 2028-2029 și este evaluat la circa 10%.

AEI subliniază că aceste procente sunt estimări analitice și nu reprezintă prognoze sau informații furnizate de Renault.

Unul dintre factorii care pot influența viitoarele decizii de investiții este competitivitatea fabricii de la Mioveni în raport cu alte uzine ale grupului.

Analiza AEI indică un dezavantaj brut estimat între 318 și 378 de euro pentru fiecare automobil produs la Mioveni comparativ cu uzina Renault din Bursa, Turcia. Diferența este pusă în principal pe seama costurilor cu forța de muncă și energia electrică.

Pentru un automobil destinat pieței germane, avantajul geografic al României față de piața europeană ar reduce diferența netă la aproximativ 200-250 de euro pe mașină.

Cifrele sunt estimări standardizate ale AEI și nu reprezintă costurile interne, confidențiale, ale Renault.

România păstrează însă o serie de avantaje: accesul la piața unică europeană, apropierea de clienți, existența unei rețele mature de furnizori, forță de muncă calificată, capacități de inginerie și infrastructura industrială deja construită.

Potrivit analizei, intervalul 2027-2029 este unul critic. În această perioadă ar putea fi stabilite viitoarea platformă, furnizorii și uzina care va produce succesorul actualului Duster.

Acest lucru înseamnă că o eventuală decizie privind reducerea activității la Mioveni ar putea fi luată cu mai mulți ani înainte de o eventuală închidere fizică a fabricii.

Printre semnalele pe care România ar trebui să le urmărească se află reducerea investițiilor, scăderea volumelor, eliminarea unor schimburi, transferul unor versiuni sau matrițe către Bursa și alegerea furnizorilor turci pentru următoarea generație de automobile.

Un alt indicator ar fi diminuarea activităților de cercetare și inginerie din România sau lipsa unui nou model care să urmeze după Bigster.

AEI a calculat și efectele unui scenariu în care Dacia s-ar retrage complet din România. Organizația estimează că exporturile brute ar putea scădea cu aproximativ 5-5,5 miliarde de euro anual.

În același scenariu, balanța comercială s-ar putea deteriora cu 2,5-3,5 miliarde de euro, în timp ce pierderea anuală directă și indirectă de valoare adăugată și PIB este estimată la 2,5-4 miliarde de euro.

Impactul asupra pieței muncii ar fi, de asemenea, semnificativ. Între 55.000 și 90.000 de locuri de muncă ar putea deveni vulnerabile, dacă sunt luate în calcul nu doar angajații uzinei, ci și salariații companiilor furnizoare, transportatorilor și serviciilor dependente de industria auto.

Pentru perioada 2029-2035, analiza estimează o pierdere cumulată de PIB cuprinsă între 17 și 28 de miliarde de euro.

O eventuală reducere majoră a activității Dacia nu ar afecta doar angajații uzinei. Furnizorii de componente, firmele de transport și numeroase afaceri locale depind într-o anumită măsură de industria auto din Argeș.

Potrivit analizei AEI, pentru o familie din Mioveni în care un membru lucrează la Dacia sau la un furnizor, pierderea locului de muncă ar putea însemna dispariția unui venit principal estimat între 70.000 și 100.000 de lei pe an.

Efectele s-ar putea extinde asupra pieței imobiliare locale, afacerilor și veniturilor administrațiilor publice.

Impactul ar putea fi resimțit și la nivel național, prin efectele asupra cursului valutar, prețurilor, dobânzilor, investițiilor și veniturilor bugetare.

Dumitru Chisăliță consideră că România trebuie să își evalueze independent competitivitatea înainte de a lua decizii privind eventualul sprijin acordat constructorului auto.

Printre măsurile propuse de AEI se numără un dialog documentat cu Renault privind alocările industriale pentru perioada 2027-2031 și realizarea unui audit independent care să compare Mioveni și Bursa din punctul de vedere al costurilor cu energia, forța de muncă, taxele, logistica și productivitatea.

Organizația recomandă, de asemenea, predictibilitate fiscală, contracte competitive de energie pe termen lung și accelerarea investițiilor în infrastructura rutieră și feroviară.

Sprijinul public ar trebui condiționat de investiții, volume de producție și menținerea locurilor de muncă, potrivit analizei. În același timp, AEI susține păstrarea activităților de inginerie în România și dezvoltarea unor capacități pentru baterii, componente hibride și electronică de putere.