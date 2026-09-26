Dacia pregătește Hipster, un nou model electric de mici dimensiuni care ar putea prelua locul Spring în uzina Dongfeng din Shiyan, China. Primele mașini ar putea fi prezentate în 2027, iar estimările actuale indică un preț de 10.000–12.000 de euro, însă calendarul lansării nu este încă definitiv.

Modelul electric este gândit pentru noua clasă de automobile pe care Comisia Europeană o pregătește la nivelul Uniunii Europene și ar urma să fie poziționat sub actualele mașini din categoria M1, cu accent pe costuri mai reduse.

Producția în China este analizată tocmai pentru avantajele legate de cost, importante în condițiile în care Dacia urmărește un preț cât mai scăzut pentru Hipster.

Hipster ar urma să preia locul actualului Spring în fabrica Dongfeng din Shiyan. Dacia Hipster ar putea intra în producție în China, în uzina Dongfeng din Shiyan, unde este fabricat în prezent Spring, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Renault a înregistrat recent brevetul de design pentru model, iar forma finală păstrează o mare parte din liniile conceptului prezentat în 2025 la Paris.

O sursă din cadrul Renault Group, citată de Profit.ro, a confirmat că producția în China este una dintre variantele luate în calcul, însă lansarea oficială în 2027 nu este încă garantată.

Vicepreședintele Dacia, Frank Marotte, a spus recent că Renault continuă colaborarea cu uzina din Shiyan, chiar dacă grupul s-a retras din acționariat, pentru a beneficia în continuare de costuri competitive atât la producție, cât și la furnizarea de componente.

Potrivit publicației britanice Autocar, Dacia Hipster ar urma să folosească o parte dintre componentele modelului Spring. Soluția ar permite menținerea costurilor de dezvoltare și producție la un nivel redus.

Estimările actuale indică o posibilă prezentare a modelului în 2027, urmată de începerea producției spre finalul aceluiași an. Lansarea comercială ar putea avea loc în 2028.

Hipster va face parte dintr-o categorie nouă de automobile, aflată în prezent în proces de reglementare la nivel european.

Noua categorie ar urma să ocupe spațiul dintre cvadricicluri și autoturismele mini. Scopul este ca aceste vehicule să beneficieze de norme mai relaxate decât mașinile din actuala categorie M1, astfel încât producătorii să poată reduce costurile.

Regulamentul UE 2018/858 impune mașinilor din categoria M1 mai multe cerințe de siguranță, inclusiv airbag-uri și sisteme de asistență la frânare sau la menținerea benzii.

Implementarea acestor sisteme crește costurile de producție și face mai dificilă comercializarea unor automobile electrice foarte mici la prețuri reduse. Noile reguli ar putea permite dezvoltarea unor vehicule mai simple și mai ieftine pentru piața europeană.

Industria auto urmărește un preț de sub 15.000 de euro pentru automobilele din această nouă categorie.

Dacia ar putea coborî însă sub acest prag și ar viza pentru Hipster un preț cuprins între 10.000 și 12.000 de euro.

Modelul nu ar urma să beneficieze de subvențiile incluse în inițiativa „Fabricat în Europa”, însă prețul redus ar putea rămâne principalul său avantaj comercial.

Strategia de dezvoltare ar urma modelul folosit deja de Renault în cazul Twingo și Spring, proiecte care au trecut de la faza de concept la producția de serie în mai puțin de doi ani.

Brevetul de design înregistrat pentru Hipster indică păstrarea principalelor elemente prezentate pe concept. Modelul ar urma să primească însă unele modificări menite să simplifice producția și să reducă prețul.

Printre elementele păstrate se numără farurile și stopurile cu aspect pixelat și LED-uri, precum și ușile spate cu o construcție simplificată. Designul minimalist face parte din strategia prin care Dacia încearcă să poziționeze Hipster drept un automobil electric practic și accesibil.

Proiectul apare într-un moment în care industria auto europeană caută soluții pentru a contracara scăderea vânzărilor. Noua clasă de vehicule este inspirată inclusiv de segmentul Kei Car din Japonia, care reprezintă peste 30% din piața auto japoneză.

Producătorii estimează că un segment similar ar putea genera anual vânzări de ordinul milioanelor de unități în Europa și ar putea extinde accesul la automobile electrice.