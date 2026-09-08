Producătorul Dacia intenționează să lanseze o versiune mai mare a modelului său electric Spring, care va fi fabricată în Europa și nu va mai fi importată din China. Mutarea vine într-un moment în care marca low-cost a grupului Renault încearcă să recupereze teren pe piața vehiculelor electrice, mai ales în Franța.

Până în prezent, Dacia a comercializat 210.000 de unități Spring de la debutul modelului în 2021. Totuși, actuala generație a ratat recentul val de creștere a vânzărilor de electrice din Franța, cea mai importantă piață a mărcii. Motivul principal este faptul că programul național de subvenții pentru cumpărătorii cu venituri reduse exclude vehiculele produse în China.

Frank Marotte, vicepreședinte Dacia pentru vânzări și operațiuni, a explicat situația:

„Ceea ce am observat începând din aprilie este că există o diversitate de vehicule electrice în toate segmentele, care crește semnificativ. Există în mod evident o cerere mult mai mare... ceea ce ne împiedică să avansăm, deoarece avem un singur model electric.”

Noul Spring va fi construit pe aceeași platformă cu Renault Twingo și cu un model afiliat Nissan, la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia. Față de generația actuală, noul model este cu 18 centimetri mai lung și are un design mai robust, menit să atragă un public mai larg.

Producția europeană îi va permite să acceseze subvențiile rezervate vehiculelor fabricate pe continent și să evite tarifele impuse de Uniunea Europeană asupra mașinilor electrice chinezești. Astfel, Dacia speră să păstreze prețuri competitive într-o piață tot mai agresivă din partea constructorilor din China.

În ultimele luni, vânzările Dacia în Franța au scăzut, în timp ce ponderea vehiculelor electrice a atins recorduri: 35% în iulie și 38% în august. Până în august, Spring se afla abia pe locul 55 în clasamentul celor mai vândute autoturisme din Franța, fiind devansat de modele precum Tesla Model Y, Renault 5 și Twingo.

După ce s-a concentrat preponderent pe motorizări termice pentru a rămâne una dintre cele mai accesibile mărci din Europa, Dacia accelerează acum electrificarea.

Marca pregătește mai multe versiuni hibride și plănuiește să aibă patru modele 100% electrice până în 2030. Primul dintre ele este noul Spring, al cărui preț de pornire va fi de 17.900 de euro.

În spiritul strategiei Dacia, modelul va fi oferit în doar patru culori și două niveluri de echipare. Livrările sunt programate să înceapă la începutul anului 2027.