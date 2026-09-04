Producătorul auto național se confruntă cu dificultăți tot mai mari din cauza degradării condițiilor economice din țară. Mihai Bordeanu, directorul general al Automobile Dacia, a transmis o serie de avertismente ferme către autoritățile de la București. Oficialul arată că uzina de la Mioveni își pierde capacitatea de a rivaliza cu alte unități de producție din cadrul grupului Renault, punând sub semnul întrebării viitorul pe termen lung al platformei industriale din România, conform profit.ro.

Producția de la Mioveni este estimată să înregistreze o scădere de două cifre în cursul anului 2026. Pe fondul reconfigurării activității, aproximativ 1.700 de salariați au părăsit compania începând de anul trecut. O altă consecință directă a acestei lipse de predictibilitate este amânarea deciziei privind asamblarea viitoarelor generații ale modelelor Duster și Bigster în România.

Ridicarea costurilor operaționale reprezintă o provocare majoră pentru activitatea companiei. Prețul energiei electrice a urcat la un nivel considerat nesustenabil pentru o producție de talie industrială. În prezent, uzina din România achită un tarif de aproximativ 180 de euro pe MWh. Prin comparație, unitățile de producție din Spania beneficiază de prețuri mult mai avantajoase, de doar 70-80 de euro pe MWh.

Această diferență tarifară afectează serios marjele de profit și reduce atractivitatea sitului din Argeș. Înainte de perioada pandemiei, România oferea un mediu de afaceri competitiv, însă acest avantaj s-a erodat treptat în ultimii ani.

În timp ce contextul local a devenit mai dificil, alte fabrici deținute de producătorul francez și-au îmbunătățit indicatorii de performanță. Managementul grupului evaluează permanent mai multe opțiuni internaționale pentru alocarea noilor proiecte.

„Grupul, ca oricare alt grup, are mai multe variante de a produce un model: la Mioveni, în Spania, în Maroc, în Turcia. Dacă unul dintre aceste situri se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu este bună”, a explicat acesta.

Conducerea Automobile Dacia consideră că rezolvarea acestui impas depinde de acțiunile pe care le va întreprinde executivul de la București în perioada imediat următoare. Este nevoie de un dialog mai deschis și de măsuri concrete care să sprijine marii industriasi.

„În acest moment mingea este în terenul guvernului, al statului român, care trebuie să aibă o abordare mai transparentă și mai clară. Îmi place fotbalul: statul a degajat mingea în aut. Trebuie să o pună înapoi în teren și să o joace responsabil. Aștept următoarele cinci luni”, a declarat Bordeanu.

Toate aceste solicitări au la bază un istoric important de investiții pe piața locală. Din momentul preluării mărcii românești, francezii de la Renault au direcționat capital masiv pentru modernizarea infrastructurii și extinderea capacităților tehnologice.

„Tratați-ne ca pe un investitor care a pus 4 miliarde de euro”, adaugă reprezentanții producătorului auto, subliniind că acest aport financiar masiv ar trebui să cântărească decisiv în deciziile strategice viitoare.