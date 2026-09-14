România se confruntă nu doar cu probleme geopolitice, ci și cu riscuri economice și tehnologice care ar putea schimba radical situația țării în următorii ani. Subiectul a fost discutat de Dan Andronic, Ștefan Popescu și Romeo Couți în podcastul „Contrapunct”. Participanții au analizat situația industriei românești, relația cu Germania, schimbările produse de inteligența artificială și capacitatea Europei de a ține pasul cu marile puteri. Conform calculelor făcute de cunoscutul analist politic Ștefan Popescu, România nu se mai poate baza doar pe banii europeni.

Ștefan Popescu a atras atenția asupra problemelor care pot apărea pentru economia României, în condițiile în care industria auto europeană trece printr-o perioadă dificilă.

„Noi nu evaluăm cutremurul care se poate întâmpla în următorii ani”, a declarat Ștefan Popescu.

Analistul a făcut referire la cazul uzinei Dacia și la schimbările din industria auto.

„Vreau să spun… Să spun că încă de când a apărut platforma Tanger din Maroc, era evident că va fi o erodare lentă a Mioveniului. Deci tu aveai toate datele să anticipezi și să te uiți și să vezi ce faci în aceste condiții. Cum compensezi erodarea acestui model de succes”, a spus acesta.

În opinia analistului, România trebuie să caute noi surse de investiții și să își diversifice relațiile economice.

„Trebuie să te duci să cauți capital în altă parte. Iată, India, a venit președinta Indiei. Am primit-o. Vreau să văd ce rămâne din această vizită. Ce aducem noi în economia românească?”, a afirmat Ștefan Popescu.

El a atras atenția și asupra schimbărilor care pot apărea la nivel european.

„Ne pregătim de lumea în care va veni? Proiectul european se fragmentează. Ce se va întâmpla atunci și cu securitatea europeană?”, a mai declarat analistul.

Un alt subiect discutat în emisiune a fost dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și impactul pe care aceasta îl poate avea asupra economiilor.

Dan Andronic a susținut că România nu acordă suficientă atenție transformărilor tehnologice care se produc la nivel mondial.

De partea cealaltă, Ștefan Popescu consideră că Europa are deja un handicap în acest domeniu.

„Va rămâne în urmă Europa. Adică e deja, dacă ne uităm pe brevete, că ați spus foarte bine, adică e monopol chino-american. Europa nu există”, a afirmat analistul.

Dan Andronic a atras atenția că evoluția inteligenței artificiale poate modifica rapid raportul de forțe la nivel mondial și că România riscă să fie afectată dacă nu își adaptează economia.

„Noi, în continuare, cumpărăm tancuri. Ok, este un lucru foarte bun. O să ne ajute foarte mult în viață să avem peste 10 ani o divizie de tancuri. Dar cred că în 10 ani lucrurile vor fi cu totul altfel, nu va mai avea nicio legătură, și nu 10 ani, 10 ani e mult. Cred că putem vorbi de un an de zile”, a declarat Dan Andronic.

Ștefan Popescu a susținut că România are totuși oameni și inițiative care pot contribui la dezvoltarea unor domenii strategice.

„La Cluj am văzut că există un startup în contextul apărării antidronă, un startup extraordinar pe drone și soluții antidronă”, a arătat analistul.

Ștefan Popescu a vorbit și despre riscul ca Europa să nu mai aibă resurse suficiente pentru toate obiectivele pe care și le-a propus.

„Europa nu va mai avea bani decât pentru anumite proiecte strategice, fondurile europene, pentru că cei doi mari contributori care erau, Germania și Franța, uitați-vă pe situațiile lor economice să-mi spuneți dacă vor mai avea aceeași disponibilitate, dacă mai vin și Balcanii de vest, trebuie și ei să primească ceva, mai este și războiul din Ucraina”, a declarat Ștefan Popescu.

În același timp, analistul a susținut că schimbările economice din Germania vor avea efecte asupra României.

„Volkswagen închide 4 fabrici, Opel avea 42.000 de angajați, mai are 7.000. Toate lucrurile acestea ne vor influența și pe noi, e principalul partener economic al României. Deci nici nu trebuie să fii mare economist, să vezi că într-adevăr se va produce o schimbare fundamentală în ce privește economia a regiunii noastre”, a afirmat Ștefan Popescu.