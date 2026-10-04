Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa va acorda un ajutor financiar de 90 de dolari pentru peste 20 de milioane de persoane în vârstă, destinat acoperirii unei părți din costurile asigurării medicale Medicare. Măsura vine cu o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în contextul în care administrația se confruntă cu rezultate slabe în sondajele privind economia, potrivit Axios.

Trump a făcut anunțul vineri seară, printr-un mesaj pe platforma Truth Social, în care a susținut că sprijinul financiar va contribui la plata primelor de asigurare Medicare Partea B.

„Am plăcerea să anunț că administrația mea va începe imediat să trimită «cecuri» de aproape 100 de dolari către peste 20 de MILIOANE de seniori minunați pentru a-i ajuta să își plătească primele de asigurare Medicare Partea B, pe care le-am redus deja cu sume semnificative”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social vineri seară.

Președintele american a afirmat că fondurile necesare vor proveni din Fondul de îmbunătățire a Medicare, pe care l-a criticat în trecut, numindu-l un „fond ascuns”.

Potrivit unei fișe informative a Casei Albe, persoanele eligibile vor primi 90 de dolari prin transfer bancar la începutul lunii octombrie. Cei care nu au activată opțiunea de depozit direct vor primi banii prin cecuri pe hârtie.

Administrația Trump susține că „majoritatea” persoanelor înscrise în Medicare Partea B vor beneficia de acest sprijin financiar.

Fondul de îmbunătățire a Medicare, din care urmează să fie alocați banii, a fost înființat în 2008 și a reprezentat, de-a lungul anilor, un subiect controversat în dezbaterile politice din Statele Unite.

Potrivit datelor Medicare, prima standard pentru Partea B este de 202,90 dolari pe lună. Astfel, ajutorul de 90 de dolari promis de administrația americană va acoperi mai puțin de jumătate din costul unei singure luni de asigurare.

Anunțul privind sprijinul acordat seniorilor vine într-un moment dificil pentru Donald Trump, care se confruntă cu cele mai slabe evaluări economice înregistrate de un președinte american în ultimul deceniu, potrivit sondajelor menționate de Axios.

Cu alegerile de la jumătatea mandatului tot mai aproape, liderul de la Casa Albă încearcă să promoveze o serie de măsuri prin care americanii ar putea beneficia de noi sume de bani.

La începutul lunii septembrie, Trump a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult, în eventualitatea în care republicanii vor câștiga alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele a reiterat această promisiune vineri seară, însă majoritatea alegătorilor nu cred că măsura va fi pusă în aplicare.

De asemenea, Trump a propus rambursări de 500 de dolari pentru peste un milion de persoane care ar fi plătit în exces pentru beneficiile obținute prin programul Obamacare.

O altă inițiativă menționată recent de președintele american vizează acordarea unui dividend pentru persoanele care locuiesc în apropierea centrelor de date, fără ca acesta să prezinte, până acum, detalii concrete despre valoarea sau modalitatea de acordare a banilor.

Noile promisiuni se adaugă unor reduceri financiare anunțate de Trump în 2025, care nu au mai fost acordate, inclusiv unor măsuri de reducere a tarifelor.