Dacia pregătește schimbări în 2026. Producția de la Mioveni va fi extinsă

Dacia accelerează planurile de dezvoltare începând din 2026, mizând pe extinderea gamei electrice și pe revenirea într-un segment important al pieței auto europene. Producătorul de la Mioveni va introduce un nou model electric și va demara producția unui autoturism compact din clasa C, care urmează să fie fabricat în România, potrivit informațiilor publicate de Autocar.co.uk.

Chiar și după lansarea unui nou model electric de oraș, încadrat în segmentul A și dezvoltat pe baza viitoarei generații Renault Twingo, Dacia va păstra în ofertă și modelul Dacia Spring. Reprezentanții mărcii susțin că diferențele clare dintre cele două vehicule justifică această abordare, deși strategia nu este una obișnuită în industrie.

Noul model electric este programat pentru prezentare în 2026, va avea o lungime de aproximativ 3,8 metri și va adopta un design inspirat de SUV-urile robuste din gamă. Prețul de pornire este estimat sub pragul de 18.000 de euro, în timp ce Spring va rămâne cea mai accesibilă opțiune electrică a mărcii. Conform declarațiilor oficialilor companiei, citate de Profit.ro, cele două modele vor fi comercializate în paralel cel puțin un an, urmând ca Spring să fie retras treptat de pe anumite piețe, în funcție de cerere și de politicile locale de susținere a vehiculelor electrice.

Deși se apropie de finalul ciclului său comercial, Dacia Spring a primit recent un facelift consistent. Versiunea de top oferă acum 101 CP, sistemul de încărcare a fost optimizat, iar suspensia a fost recalibrată pentru un comportament rutier mai bun. Prin aceste modificări, constructorul urmărește să mențină competitivitatea modelului și să susțină valoarea de revânzare într-un segment în care prețul și costurile reduse de exploatare sunt esențiale.

Pe lângă extinderea gamei electrice, Dacia pregătește revenirea în clasa C, cu un nou model aflat în prezent în teste sub camuflaj. Acesta va concura cu modele precum Volkswagen Golf, Opel Astra sau Hyundai i30. Noul automobil va fi un hatchback cu influențe de crossover, având o lungime estimată între 4,40 și 4,50 metri și va fi construit pe o versiune extinsă a platformei CMF-B.

Designul va pune accent pe o linie dinamică, un spate plonjat și o gardă la sol mai redusă decât la Duster sau Bigster. Gama de motorizări va include propulsorul turbo de 1,2 litri, variante mild-hybrid pe 48V, precum și un nou sistem full-hybrid de 1,8 litri, cu 155 CP, care va reprezenta vârful de gamă. Producția este programată să înceapă cel mai probabil în 2027, în uzina din România unde sunt asamblate în prezent Duster și viitorul Bigster, oficialii estimând un impact semnificativ asupra volumelor totale.

În paralel cu aceste planuri de viitor, Daciacontinuă să domine vânzările europene prin modelul Dacia Sandero. În 2025, Sandero a fost cea mai vândută mașină de pe Bătrânul Continent, cu 225.862 de unități livrate, potrivit datelor furnizate de Data Force, chiar dacă vânzările au scăzut cu 8,7% față de aceeași perioadă din 2024.

Pe locul al doilea în clasamentul european se află Renault Clio, cu 206.583 de exemplare, urmat de Volkswagen T-Roc, cu 196.123 de unități. Top 10 este completat de Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross, Peugeot 208, Peugeot 2008, Dacia Duster și Opel Corsa.