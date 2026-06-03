Ploșnițele de pat reprezintă una dintre cele mai neplăcute probleme cu care se pot confrunta proprietarii de la bloc, mai ales pentru că infestarea este greu de depistat la început și se poate extinde rapid de la un apartament la altul. De cele mai multe ori, oamenii observă problema abia când apar mușcături repetate sau semne vizibile în dormitor, fără să știe exact de unde a pornit situația. Specialiștii în dezinsecție spun că ploșnițele de pat nu sunt legate de igiena locuinței, ci ajung în case prin diferite căi de răspândire, ceea ce înseamnă că pot fi aduse foarte ușor din hoteluri, mijloace de transport, mobilier second-hand sau chiar prin crăpături și instalații din clădiri.

Într-un bloc vechi sau cu multe apartamente apropiate, infestarea se poate răspândi treptat, uneori fără ca locatarii să își dea seama imediat.

Unul dintre primele semne este apariția mușcăturilor pe piele, de obicei dimineața, dispuse în linie sau grupuri, în special pe zonele expuse în timpul somnului. Acestea pot fi însoțite de mâncărimi puternice și iritații locale, dar reacțiile diferă de la o persoană la alta.

În locuință, semnele devin mai clare odată cu verificarea atentă a patului și a saltelei. Se pot observa pete mici de sânge pe lenjerie, puncte negre care reprezintă excrementele insectelor, dar și urme de piei transparente lăsate în urma năpârlirii. În cazurile mai avansate, poate apărea chiar un miros ușor dulceag, persistent în cameră, mai ales în zona patului sau a mobilierului din jur.

Conform celor din domeniul dezinsecției, ploșnițele se ascund în special în zone greu accesibile, cum ar fi cusăturile saltelei, cadrul patului, plinte, fisuri din pereți sau chiar în spatele tablourilor.

În cazul locuințelor din blocuri, o infestare nu rămâne întotdeauna izolată. Există situații în care mai mulți proprietari observă în timp simptome similare, ceea ce poate indica o problemă la nivel de scară sau clădire.

Ploșnițele se pot deplasa prin fisuri din pereți, spații tehnice, țevi sau goluri dintre apartamente, mai ales dacă tratamentele nu sunt aplicate simultan în toate locuințele afectate. În unele cazuri, apariția lor într-un apartament poate fi semnalul că infestarea există deja în mai multe unități locative, chiar dacă nu este încă vizibilă peste tot.

Pentru o verificare corectă, este recomandată inspectarea atentă a patului, folosirea unei lanterne pentru a analiza cusăturile saltelei și verificarea zonelor întunecate și înguste din cameră. De asemenea, aspirarea riguroasă a zonelor suspecte și spălarea lenjeriei la temperaturi ridicate pot ajuta la limitarea temporară a răspândirii.

Totuși, aceste metode nu sunt suficiente pentru eliminarea completă a ploșnițelor, deoarece ouăle sunt rezistente la multe substanțe obișnuite și pot duce la reapariția infestării după câteva zile sau săptămâni. Din acest motiv, soluțiile eficiente implică de obicei tratamente profesionale repetate, aplicate la intervale controlate.

În București, prețurile pentru o intervenție împotriva ploșnițelor de pat variază în funcție de suprafață, gradul infestării și numărul de tratamente necesare. În general, pentru un apartament de tip garsonieră, costurile pornesc de la aproximativ 250–300 de lei pentru o singură intervenție, iar pentru apartamente cu 2–3 camere prețurile pot ajunge la 300–400 de lei sau mai mult, în funcție de complexitatea situației.

De cele mai multe ori, firmele specializate recomandă mai multe intervenții pentru a elimina complet ciclul de viață al insectelor, ceea ce poate duce la un cost total mai ridicat, dar necesar pentru eficiență.

Deși există numeroase metode aplicate acasă, specialiștii recomandă intervenția unei firme de dezinsecție autorizate, deoarece ploșnițele sunt rezistente și se pot ascunde cu ușurință în structura locuinței. Tratamentele profesionale utilizează substanțe și echipamente inaccesibile publicului larg și sunt aplicate într-un mod controlat, astfel încât să fie eliminate atât insectele adulte, cât și ouăle.

În plus, intervenția reduce riscul de reinfestare și ajută la controlul situației la nivel de bloc, acolo unde problema se poate extinde între apartamente.