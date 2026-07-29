Repartitoarele de căldură nu mai devin obligatorii din 2027. Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților a adoptat marți, în unanimitate, două amendamente prin care termenul pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de căldură este amânat până la 31 decembrie 2030. Tot până la această dată ar urma să fie suspendată aplicarea sancțiunilor pentru asociațiile de proprietari care nu au instalat dispozitivele.

Modificările au fost introduse în proiectul-jalon din PNRR referitor la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Proiectul urmează să ajungă la vot în Parlament în cadrul sesiunii extraordinare care se desfășoară până vineri.

Primul amendament stabilește că, în clădirile de tip condominiu racordate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor va deveni obligatorie până la 31 decembrie 2030. Măsura vizează consumurile de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă, calculate la nivelul fiecărui apartament sau al fiecărui spațiu cu altă destinație.

Al doilea amendament prevede suspendarea până la aceeași dată a aplicării articolului 47, alineatul 3, din Legea 325/2026. Prin această modificare este amânată și aplicarea amenzilor prevăzute pentru lipsa repartitoarelor.

Cele două amendamente au fost adoptate prin vot unanim în Comisia pentru Industrii și Servicii.

În lipsa modificărilor, asociațiile de proprietari care nu montau repartitoare de căldură ar fi putut fi sancționate începând cu 1 ianuarie 2027.

Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a explicat în ședința comisiei parlamentare că aceasta era urgența introducerii amendamentelor.

Aplicarea sancțiunilor pentru nemontarea repartitoarelor fusese deja suspendată prin OUG 90/2025 până la sfârșitul acestui an. După expirarea termenului, amenzile ar fi trebuit să intre în vigoare.

Deputatul Ilie Toma a spus că modificările sunt necesare pentru protejarea cetățenilor cu venituri reduse, care nu își permit costurile necesare montării repartitoarelor.

Potrivit acestuia, nici autoritățile locale nu dispun în prezent de fondurile necesare pentru a-i sprijini pe proprietarii care solicită ajutor financiar pentru instalarea dispozitivelor.

Decizia a fost adoptată în unanimitate de membrii comisiei, deși există riscul declanșării unei proceduri de infringement împotriva României.

Pentru ca noile termene să se aplice, proiectul trebuie să fie votat de Parlament în sesiunea extraordinară programată să se încheie vineri.