Actualul sistem de administrare a blocurilor se îndreaptă spre colaps, susține președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România, Radu Opaina, care afirmă că în marile orașe ar putea avea loc o desființare treptată a asociațiilor de proprietari.

În opinia sa, declinul este cauzat de creșterea nejustificată a cheltuielilor de întreținere, lipsa personalului calificat și influența unor grupări asupra activității unor asociații.

„În situația actuală, urmează, în masă, desființarea asociațiilor de proprietari din orașele mari ale României, pe cale naturală. Nu pentru că cineva anume dorește acest lucru”, afirmă Radu Opaina.

Prima problemă invocată este creșterea costurilor suportate de proprietari.

„De ce? Creșterea prețurilor la întreținere în mod nejustificat, prin speculă și delapidare”, spune Opaina.

Acesta afirmă, de asemenea, că persoanele competente sunt tot mai des îndepărtate din conducerea asociațiilor.

„Oamenii serioși, competenți și cinstiți sunt alungați din funcțiile asociațiilor de proprietari”, susține acesta.

Radu Opaina lansează și acuzații privind influența unor grupări asupra activității asociațiilor.

„Crește, pe zi ce trece, numărul grupărilor infracționale care pun stăpânire pe situația din blocuri și pe proprietari”, mai spune el:

În acest context, procurorii din Mureș au trimis în judecată administratorul a 15 asociații de proprietari din Târgu Mureș, acuzat că și-ar fi însușit bani din fondurile pe care le administra.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, bărbatul este acuzat că, în perioada 2018-2025, ar fi delapidat peste 4,3 milioane de lei din patrimoniul asociațiilor de proprietari. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Mureș, unde urmează să fie judecat.

Și autoritățile din Timișoara au descoperit numeroase nereguli în urma controalelor efectuate la asociațiile de proprietari.

De la începutul anului și până în prezent, inspectorii Poliției Locale au aplicat 158 de sancțiuni, în valoare totală de 172.200 de lei. Aproximativ jumătate dintre măsuri au fost avertismente, potrivit Banatul meu.

Verificările au vizat administrarea și întreținerea imobilelor, starea de curățenie, executarea lucrărilor de construcții și respectarea obligațiilor legale privind clădirile. Controalele au fost realizate atât în urma sesizărilor primite de la locatari, cât și în cadrul acțiunilor desfășurate din oficiu.