Administratorul de bloc are un rol esențial în gestionarea activității unei asociații de proprietari, însă atribuțiile sale sunt limitate de lege. Deși este responsabil de administrarea fondurilor și de organizarea activităților curente ale condominiului, acesta nu poate lua decizii după bunul plac și nu are autoritate nelimitată asupra proprietarilor.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, administratorul trebuie să acționeze în interesul asociației și să respecte hotărârile adoptate de adunarea generală și de comitetul executiv.

Una dintre cele mai importante limite este că administratorul nu poate intra în apartamentul unui proprietar fără acordul acestuia. Excepție fac doar situațiile de urgență, precum un incendiu, o inundație sau alte evenimente care pun în pericol siguranța clădirii ori a locatarilor.

De asemenea, administratorul nu poate modifica listele de întreținere după propria apreciere și nici nu poate introduce taxe sau contribuții care nu au fost aprobate conform legii. Cheltuielile trebuie calculate în baza documentelor justificative și repartizate potrivit criteriilor prevăzute de legislație.

Administratorul nu are dreptul să utilizeze banii asociației în interes personal sau pentru alte scopuri decât cele aprobate. Fondurile destinate întreținerii, reparațiilor sau investițiilor trebuie administrate transparent, iar toate operațiunile financiare trebuie să fie susținute de documente contabile.

Totodată, proprietarii au dreptul să consulte documentele financiare ale asociației. Administratorul nu poate refuza, fără un motiv legal, accesul la facturi, contracte, registre de casă sau alte documente privind cheltuirea banilor colectați.

Un alt aspect important este că administratorul nu poate aplica amenzi locatarilor și nici nu poate întrerupe utilitățile unui proprietar pentru neplata întreținerii, în afara situațiilor și procedurilor prevăzute expres de lege.

Nici contractele importante care angajează asociația pe termen lung nu pot fi încheiate exclusiv la inițiativa administratorului, atunci când acestea necesită aprobarea adunării generale sau a comitetului executiv.

În plus, administratorul este obligat să respecte confidențialitatea datelor personale ale proprietarilor și nu poate divulga informații precum numere de telefon, adrese de e-mail sau alte date fără un temei legal.

În cazul în care proprietarii consideră că administratorul și-a depășit atribuțiile sau a încălcat legea, aceștia pot solicita explicații și verificarea documentelor, pot sesiza președintele asociației sau comitetul executiv și pot cere convocarea unei adunări generale pentru revocarea acestuia. De asemenea, neregulile pot fi reclamate compartimentului de specialitate din cadrul primăriei care coordonează activitatea asociațiilor de proprietari, iar în situațiile în care există suspiciuni privind delapidarea, falsul sau alte infracțiuni, proprietarii pot sesiza organele de urmărire penală.

Cunoașterea acestor reguli îi ajută pe locatari să își protejeze drepturile și contribuie la o administrare transparentă și legală a condominiului. Administratorul gestionează activitatea blocului, însă deciziile importante aparțin proprietarilor reuniți în cadrul asociației.