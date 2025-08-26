Actualitate Cum poți deveni administrator de bloc. Pașii de urmat și documentele necesare







Pentru a putea ajunge administrator de bloc, persoana interesată are nevoie de un atestat emis de primărie, conform unei legi adoptate în Parlamentul României. Acesta se eliberează doar cetățenilor care prezintă un certificat de calificare profesională, la care se adaugă două documente esențiale: cazierul judiciar și cazierul fiscal.

Legea 196/2018, care reglementează activitatea asociațiilor de proprietari, stabilește că această meserie poate fi practicată doar de cei care au pregătire în domeniu. Astfel, certificatul de calificare profesională devine documentul principal prin care se demonstrează competența necesară.

Certificarea se poate obține fie prin studii universitare corespunzătoare, fie prin programe de formare profesională pentru adulți. Numai în baza acestui act, împreună cu documentele prevăzute de lege, primăria poate acorda atestatul ce permite exercitarea legală a profesiei de administrator de bloc.

Pentru a putea lucra ca administrator de imobil, persoanele interesate trebuie să obțină un atestat eliberat de primărie. Acest document confirmă oficial calitatea de administrator de condominii și se acordă pe baza certificatului de calificare profesională. Procedura are loc la propunerea departamentelor specializate de la nivelul autorității locale, iar aprobarea se face prin hotărâre a consiliului local. Documentul este ulterior semnat de primar.

Pentru obținerea atestatului, solicitantul trebuie să depună trei acte obligatorii: certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, cazierul judiciar care să confirme lipsa unor condamnări definitive pentru infracțiuni de natură economico-financiară și cazierul fiscal.

Atestatul are o valabilitate de patru ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții. Totuși, el poate fi suspendat sau retras dacă există o hotărâre judecătorească definitivă care constată producerea unui prejudiciu din partea administratorului.

În situația în care atestatul expiră, este suspendat sau retras, persoana în cauză nu mai are dreptul să exercite activitatea de administrare a imobilelor.

Pentru a deveni administrator de bloc, este necesar să prezinți cazierul judiciar și cel fiscal, care atestă integritatea și responsabilitatea persoanei. Cazierul judiciar confirmă că nu ai antecedente penale care ar putea pune în pericol gestionarea banilor sau a proprietăților altor persoane.

Cazierul fiscal demonstrează că ești la zi cu taxele și impozitele către stat, fără datorii care ar putea complica administrarea fondurilor locatarilor. În esență, aceste documente oferă siguranță asociației de proprietari, asigurând că administratorul poate acționa legal și responsabil.

Potrivit reglementărilor actuale, administrarea unui imobil poate fi realizată de persoane fizice, persoane fizice autorizate sau firme specializate, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform legii. În cazul companiilor care oferă servicii de administrare, legea prevede ca fiecare angajat care se ocupă efectiv de administrarea condominiilor să dețină un atestat valabil.

De asemenea, administratorul are obligația de a afișa la avizier atestatul, chiar din momentul în care contractul de administrare intră în vigoare.

Față de reglementările vechi, schimbarea este semnificativă: anterior, administratorii de bloc aveau nevoie doar de atestarea primarului, fără a fi necesar și un certificat de calificare profesională, arată Avocat.net.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și administrarea condominiilor, administratorul de bloc are mai multe atribuții clare. El gestionează fondurile comune ale asociației și se asigură că plățile pentru întreținere, utilități și alte cheltuieli sunt efectuate corect și la timp.

Administratorul pune în aplicare deciziile adunării generale a proprietarilor și respectă hotărârile consiliului asociației. De asemenea, acesta este responsabil și de evidența contabilă, întocmirea rapoartelor periodice și prezentarea situațiilor financiare către proprietari.

În plus, administratorul de bloc se ocupă de întreținerea și repararea părților comune ale imobilului și monitorizează buna funcționare a utilităților și echipamentelor comune.

Conform procedurii, el are obligația de a informa proprietarii despre cheltuieli, lucrări de întreținere sau orice probleme care afectează imobilul și poate media conflictele dintre vecini, dacă este necesare. Totodată, acesta trebuie să se asigure că toate contractele cu furnizorii de servicii sunt încheiate legal și că respectă interesele asociației, precum și să respecte normele privind siguranța în imobile.

Salariul unui administrator de bloc depinde de mai mulți factori, cum ar fi numărul de apartamente pe care le administrează, zona în care se află imobilul și cât de complexe sunt responsabilitățile zilnice.

În mod obișnuit, valoarea remunerației este stabilită de Adunarea Generală a Asociației de Proprietari. Costul lunar total este împărțit între toți locatarii, proporțional cu suprafața sau cota-parte a fiecărui apartament. Practic, fiecare proprietar contribuie cu o sumă lunară pentru plata administratorului.