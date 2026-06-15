Noi persecuții contra credincioșilor creștini în China comunistă

O biserică protestantă influentă din China a anunțat că doi dintre liderii săi au fost reținuți după ce zeci de enoriași, inclusiv copii, au fost chemați pentru interogatorii, potrivit BBC.

Creștinii se aflau la mijlocul slujbei de duminică în orașul Jiangyou, din sud-vestul Chinei comuniste, când polițiști înarmați au luat cu asalt camera în care se aflau, a declarat organizația Early Rain Covenant într-un comunicat.

Fondată în 2008 în orașul Chengdu, biserica a fost mult timp pe radarul Partidului Comunist Chinez, având în vedere modul în care religia este strict controlată în regiune.

Pastorul fondator Wang Yi a fost reținut într-un raid al poliției în decembrie 2018 și execută o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru acuzații de așa-zisă „incitare la subminarea puterii de stat” și „operațiuni comerciale ilegale”.

Motivele pentru reținerea a doi dintre liderii săi, Yan Hong și Wu Wuqing, duminică sunt încă neclare, a declarat biserica în comunicatul său postat pe Telegram. Autoritățile chineze nu au răspuns la declarație și nici nu au făcut vreun comentariu până acum.

Biserica a distribuit, de asemenea, fotografii și videoclipuri care îi arată pe enoriași așezați într-o sală de bal a hotelului, înconjurați de o echipă de ofițeri SWAT (Unitatea Specială de Arme și Tactică).

Cel puțin 50 de ofițeri de poliție au fost prezenți în timpul descinderii de la ora 11:00, ora locală, conform estimărilor unor membri.

Peste 30 de membri și lideri au fost „luați cu forța în mai multe vehicule de poliție” și interogați în centrul de detenție Jiangyou, a declarat biserica. Pe parcursul procesului, aceștia „au avut părtășie, au cântat imnuri și s-au rugat până când majoritatea au fost eliberați”, a adăugat aceasta.

Ceilalți enoriași, printre care se numărau vârstnici și copii, au fost închiși în sală și supuși controalelor de identitate, potrivit bisericii. Înregistrările video îi arată pe unii enoriași cântând chiar și în timp ce un ofițer în civil urca pe scenă și le striga în mod repetat să se oprească.

Biserica a declarat că ofițerii au încercat să-i convingă pe cei aflați în sala de bal să semneze o declarație pe proprie răspundere în schimbul eliberării lor, dar nu au dezvăluit ce conținea declarația. Enoriașii au refuzat și au fost în cele din urmă eliberați la ora 18:00.

În afară de Yan și Wu, cei care au fost luați pentru interogatoriu au fost eliberați duminică între orele 21:00 și 23:00.

Cei doi preoți au mai fost reținuți anterior de autorități, cel mai recent caz fiind în ianuarie, când au fost chemați de poliție pentru „certuri și provocarea de tulburări”.

Autoritățile chineze au declarat în 2018 că există 44 de milioane de creștini în țară, dar nu este clar dacă acest număr îi include și pe cei care frecventează numeroasele biserici clandestine.

Partidul Comunist face presiuni asupra creștinilor să se alăture doar bisericilor controlate de stat, conduse de pastori aprobați de guvern.

Mulți s-au orientat spre biserici clandestine, cunoscute și sub numele de „biserici de casă”, de-a lungul anilor, dar grupurile creștine spun că controlul guvernului s-a înăsprit considerabil, arestările devenind mai frecvente.

„Raidul [de duminică] este o altă amintire dură a faptului că Partidul Comunist Chinez continuă să trateze cultul creștin pașnic ca pe o amenințare la adresa controlului statului”, spune Bob Fu, fondatorul organizației non-profit ChinaAid, care monitorizează persecuția religioasă.

În octombrie anul trecut, 30 de lideri ai Bisericii Sion, o altă dintre cele mai mari biserici clandestine din China, au fost arestați în șapte orașe. Fondatorul acesteia, Ezra Jin, este încă în arest.