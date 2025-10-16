Creștinii, persecutați de regimul comunist din China

Regimul comunist de la Beijing a arestat, în cursul săptămânii trecute, 30 de creștini, iar credincioșii se tem că este începutul unei represiuni mai ample, potrivit fiicei unui pastor creștin din China comunistă, citată de BBC. Informația a fost confirmată și de fiul pastorului, Bill Drexel.

Vinerea trecută, Grace Jin Drexel a primit un mesaj de la tatăl ei din China, proeminentul pastor Jin Mingri, în care i se spunea să se roage pentru un alt pastor care dispăruse. Mesajul spunea că celălalt pastor fusese reținut în timp ce vizita orașul Shenzhen.

„La scurt timp după aceea, am primit un telefon de la mama. Mi-a spus că nu-l poate contacta pe tatăl meu”, a declarat pentru BBC doamna Jin Drexel, care locuiește în SUA.

În câteva ore, familia ei și-a dat seama că Jin Mingri fusese implicat și el în ceea ce credincioșii chinezi au descris drept cea mai mare arestare de creștini din R. P. Chineză din ultimele decenii.

Unii se tem acum că arestarea de weekendul trecut a 30 de creștini legați de rețeaua Bisericii Sion, fondată de Jin Mingri, marchează începutul a ceea ce ar putea fi o represiune mai amplă asupra bisericilor obligate să acționeze clandestin de dictatura comunistă de la Beijing.

Credincioțșii chinezi indică noile legi adoptate în China comunistă, care par să vizeze limitarea activității bisericești clandestine și creșterea presiunii exercitate de autorități asupra membrilor bisericii în ultimele luni.

Deși este condusă de Partidul Comunist Chinez și este „stat ateu”, Republica Populară Chineză are o populație creștină considerabilă. Cifrele guvernamentale din ultimii ani au declarat că există aproximativ 38 de milioane de protestanți și aproape șase milioane de catolici.

Dar aceste cifre probabil iau în considerare doar membrii bisericilor înregistrate la Asociația Patriotică Catolică, aprobată oficial, și la Mișcarea Patriotică Protestantă a Trei Autonomii, care subliniază loialitatea față de R.P. Chineză și Partidul Comunist.

Activiștii și cercetătorii pentru drepturile omului estimează că alte zeci de milioane de chinezi frecventează biserici neînregistrate, cunoscute și sub numele de biserici de casă, care nu urmează ideologii aprobate de stat.

Multe dintre aceste biserici au fost afectate de încercările dictaturii comuniste chineze de a-și spori controlul asupra grupurilor religioase de-a lungul anilor. Clădirile bisericilor au fost demolate, iar crucile au fost îndepărtate din vederea publică, în timp ce materialele religioase au devenit mai strict supravegheate, unele aplicații creștine fiind interzise în R.P. Chineză.

În 2005 și din nou în 2018, guvernul a revizuit și a înăsprit reglementările privind grupurile religioase, în timp ce în 2016, liderul comunist chinez Xi Jinping a cerut „sinizarea” (naționalizarea) religiei.

Bisericile clandestine, precum Sion, au fost afectate în mod special de regulile din 2018, care necesitau aprobarea guvernului pentru practicarea slujbelor în public. Multe au fost forțate să oprească activitățile publice și au apelat la organizarea de slujbe online sau pur și simplu s-au închis.

Anii următori au marcat, de asemenea, arestările și condamnarea câtorva pastori proeminenți. În ultimele luni, au existat semne că autoritățile chineze strâng din nou șurubul.

În luna mai, pastorul Gao Quanfu de la Biserica Lumina Sionului din Xi'an a fost reținut sub acuzația de „folosire a activităților superstițioase pentru a submina implementarea legii”. În luna următoare, mai mulți membri ai Bisericii Sfeșnicul de Aur Linfen din Shanxi au fost condamnați la ani de închisoare pentru fraudă, pe care grupurile pentru drepturi le-au criticat drept condamnări false.

Apoi, în septembrie, autoritățile au anunțat un nou cod de conduită online pentru personalul religios, care permite doar ca predicile online să fie ținute de grupuri autorizate. Aceasta a fost considerată pe scară largă o încercare de a restricționa serviciile online ale bisericilor obligate la clandestinitate.

În ultimele luni, membrii bisericii Sion s-au confruntat, de asemenea, cu interogatorii tot mai numeroase din partea ofițerilor de poliție, a spus dna Jin Drexel.

Mulți din Biserica Sion au văzut presiunea sporită ca un preludiu al unei represiuni, dar puțini au anticipat că va fi atât de amplă pe cât s-a dovedit a fi, a spus ea.

Vinerea și sâmbăta trecută, autoritățile chineze au lansat ceea ce a fost descris ca o represiune amplă în cel puțin 10 orașe, inclusiv Beijing și Shanghai.

Pe lângă Jin Mingri, care a fost luat de la baza sa principală din orașul Beihai din provincia Guangxi, au arestat și alți pastori, lideri și membri ai congregației, potrivit bisericii.

BBC a obținut o copie a ceea ce pare a fi o notificare oficială de reținere a domnului Jin, emisă de biroul de securitate publică din Beihai. Aceasta precizează că Jin Mingri este deținut în prezent în închisoarea Beihai Numărul Doi și că este suspectat de „utilizare ilegală a rețelelor de informații”.

Unii dintre membrii bisericii arestați au fost eliberați ulterior, dar se crede că majoritatea sunt încă în detenție, unii fiind adăpostiți în aceeași închisoare ca Jin Mingri.

Corey Jackson, fondatorul grupului creștin de advocacy Luke Alliance, a declarat că amploarea la nivel național și coordonarea arestărilor în China au fost fără precedent.

„Anticipăm că acesta este doar începutul unei represiuni mai ample”, a spus el, adăugând că alte biserici clandestine din China se pregătesc acum pentru arestări.

Un alt grup creștin de advocacy, Open Doors, a declarat că arestările au fost semnificative.

„Biserica Sion era foarte cunoscută și deschisă și este posibil să fi atins nivelul de organizare la care autoritățile devin nervoase în legătură cu entitățile sociale organizate pe care nu le controlează”, a declarat un purtător de cuvânt.

El a avertizat că „politica R.P. Chineze de a acționa împotriva bisericilor de casă va continua” și că autoritățile ar putea acuza mai mulți membri ai bisericii de fraudă și infracțiuni economice „ca strategie de intimidare”.

Sean Long, pastor și purtător de cuvânt al Bisericii Sion din SUA, a declarat că alte biserici vor fi vizate, deoarece există „un nou val de persecuție religioasă care apare rapid în R.P. Chineză”.

El a numit ultimele arestări o „razie sistematică” pentru a „dezrădăcina Sionul” și a citat expresia chineză „a ucide puiul ca să sperii maimuțele”.

„Sionul este puiul, noi suntem cei mai influenți... este pentru a speria alți creștini și biserici de casă din R.P. Chineză”.

Când i-a fost solicitat de BBC un răspuns, un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Londra a susținut următoarele: „Am dori să subliniem că cetățenii chinezi se bucură de libertatea de credință religioasă în conformitate cu legea. Între timp, toate grupurile religioase și activitățile religioase trebuie să respecte legile și reglementările Chinei”.

La începutul acestei săptămâni, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat că acesta „se opune ferm interferenței SUA în afacerile interne ale Chinei cu așa-numitele probleme religioase”, ca răspuns la condamnarea de către secretarul de stat american Marco Rubio a arestărilor de la biserica Sion.

Povestea Bisericii Sion a început cu Jin Mingri, cunoscut și sub numele de Ezra Jin. Născut în 1969 în timpul Revoluției Culturale din provincia nord-estică Heilongjiang, el a fost un susținător al statului comunist chinez încă din copilărie.

Acest lucru s-a schimbat în 1989, când, ca student la prestigioasa Universitate din Beijing, a început să participe la mișcarea pro-democrație care a fost în cele din urmă înăbușită în Masacrul de la Tiananmen.

Deși nu s-a întâmplat să fie la Tiananmen pe 4 iunie, evenimentele din piață i-au schimbat viața.

„A fost un moment crucial. Toată viața lui, a avut credință în stat. Când aceasta a fost trădată, i-a spulberat întreaga viziune asupra lumii. A fost un mare moment de a veni la Isus”, a spus Jin Drexel.

La început, Jin Mingri și-a urmat noua credință creștină la o biserică a Întreitului Sine (Mișcarea Patriotică a Întreitului Sine, o organizație prin care dictatura comunistă de la Beijing controlează creștinismul protestatnt din R.P.Chineză - n.red.). În 2002, s-a mutat în SUA cu soția și fiica sa pentru a studia la un seminar din California, unde s-au născut cei doi fii ai săi.

Familia s-a mutat înapoi în China comunistă în 2007 pentru ca Jin Mingri să-și continue munca. Dar el a decis să înființeze o biserică independentă, a spus Jin Drexel, deoarece nu mai putea accepta doctrina Întreitului Sine care cere loialitate față de statul chinez.

„Nu putea fi pastor acolo, deoarece nu era o biserică plăcută lui Dumnezeu... nu poți sluji la doi stăpâni.”

Biserica Sion a început ca o mică biserică de casă în Beijing, cu doar 20 de adepți. Dar, de-a lungul anilor, s-a extins și a început să țină slujbe într-o sală mare dintr-o clădire de birouri.

Pe măsură ce influența bisericii a crescut, a crescut și controlul asupra ei. În 2018, autoritățile chineze au cerut bisericii să instaleze camere de supraveghere video în clădire, spunând că acestea sunt pentru „securitate”.

Când biserica a refuzat, credincioșii au început să se confrunte cu ceea ce liderii bisericii numesc hărțuire. Mai târziu în acel an, biserica a fost închisă.

Jin Mingri a fost supus unei interdicții de ieșire din țară și a fost plasat sub supraveghere atentă. Familia sa a putut pleca în SUA, la fel ca și alți membri ai bisericii.

Biserica Sion a trecut apoi la un „model hibrid”, în care organizau slujbe bisericești online de amploare, împreună cu întâlniri offline mici, în persoană. Biserica a crescut la aproximativ 100 de filiale în 40 de orașe din China și are acum peste 10.000 de credincioși.

De aceea, deși soarta lui Jin Mingri și a celorlalți membri ai bisericii arestați rămâne incertă și se profilează posibilitatea unei represiuni mai ample, dl. Long este încrezător că Zion și bisericile clandestine din China vor supraviețui.

„Persecuția nu poate distruge biserica”, a spus el. „Dacă te uiți înapoi la istorie, acolo unde există represiune, există și o renaștere.”