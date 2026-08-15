O farsă s-a transformat într-un scenariu de coșmar și a scos la iveală una dintre cele mai dramatice povești din fotbalul italian. Un mijlocaș apreciat pentru forța și viteza sa din teren a sfârșit tragic la o vârstă fragedă, lăsând în spate o carieră promisiune și un club aflat în stare de șoc.

Luciano Re Cecconi s-a remarcat rapid în eșalonul de elită al fotbalului din Italia. După debutul său la Pro Patria, fotbalistul a fost cumpărat de Lazio Roma în anul 1972. Calitățile sale fizice și viteza de pe teren l-au transformat într-un om de bază pentru gruparea capitolină. În sezonul 1973-1974, mijlocașul a purtat un rol cheie în câștigarea primului titlu de campioană din istoria clubului Lazio, bătând mingea în 23 de meciuri și reușind să înscrie două goluri. Palmaresul său includea și un titlu obținut alături de echipa U21 a clubului din Roma.

Renumit pentru spiritul său glumeț, uneori peste limite, și pofta de șotii, mijlocașul nu anticipa că o simplă joacă îi va fi fatală. În data de 18 ianuarie 1977, fotbalistul în vârstă de 28 de ani se plimba pe străzile din Roma alături de colegul său de echipă, Pietro Ghedin, și de un alt prieten. A fost momentul în care au decis să facă o farsă într-un magazin de bijuterii. Cei trei au intrat în forță, și-au acoperit fețele cu gecile și au strigat tare că este vorba despre o răpire, cerându-le celor prezenți să ridice mâinile în aer.

Proprietarul magazinului fusese victima unor jafuri cu doar câteva săptămâni înainte, motiv pentru care purta o armă de foc. În momentul în care a văzut bărbații mascați, bijutierul a tras imediat arma și a îndreptat-o spre presupușii atacatori. Pietro Ghedin s-a executat rapid și a ridicat mâinile, însă Luciano Re Cecconi nu a luat situația în serios și a rămas pe poziții. Bijutierul a tras, iar glonțul l-a nimerit pe fotbalist direct în piept.

Sportivul a decedat la doar 30 de minute după impact. Ultimele sale cuvinte au fost pline de regret: „Era o glumă! Era doar o glumă”. Proprietarul magazinului a fost reținut de autorități, însă a fost eliberat la scurt timp, ancheta stabilind că acesta s-a aflat în legitimă apărare.