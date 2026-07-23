Documentul pe care pensionarii nu ar trebui să-l arunce niciodată. Poate fi necesar chiar și după mulți ani

Fostul premier al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, susține că bijuteriile și ceasurile de lux descoperite de anchetatori în locuința sa sunt un cadou primit în urmă cu mai mulți ani din partea unui stat străin, al cărui nume a refuzat să îl dezvăluie.

Declarația a fost făcută joi, într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole, fiind prima sa apariție publică după ce, în luna mai, a fost pus sub acuzare într-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influență.

Potrivit anchetatorilor, bijuteriile și ceasurile de lux, evaluate la aproximativ 1,3 milioane de euro, au fost găsite într-un seif aflat în biroul fostului premier.

Descoperirea a dus la extinderea anchetei, José Luis Rodríguez Zapatero fiind cercetat și pentru presupuse infracțiuni de fraudă fiscală și contrabandă.

Întrebat despre proveniența obiectelor de valoare, fostul șef al Guvernului spaniol a declarat că acestea reprezintă un cadou primit cu mulți ani în urmă.

„Este un cadou de curtoazie, primit în urmă cu mulți ani”, a afirmat Zapatero. El a refuzat însă să spună din partea cărei țări a primit darul. „Nu voi spune numele țării, pentru că justiția trebuie să fie prima care să-l știe”, a declarat fostul premier.

Totodată, acesta a admis că, privind retrospectiv, ar fi trebuit să refuze cadoul. „Cu siguranță ar fi trebuit” să îl refuz, a spus el.

Potrivit unor surse judiciare citate de AFP, la sfârșitul lunii iunie, în fața judecătorului de instrucție, Zapatero nu a oferit explicații privind originea bijuteriilor.

Descoperirea bijuteriilor face parte din ancheta cunoscută în Spania sub denumirea de „Plus Ultra”.

Procurorii încearcă să stabilească dacă fostul premier ar fi intervenit, în schimbul unor beneficii materiale și folosindu-și influența politică după încheierea mandatului, pentru aprobarea unui ajutor de stat în valoare de 53 de milioane de euro destinat companiei aeriene Plus Ultra, în perioada pandemiei de COVID-19.

În această săptămână, unul dintre colaboratorii apropiați ai lui José Luis Rodríguez Zapatero, omul de afaceri Julio Martínez, le-a declarat anchetatorilor că fostul premier ar fi avut un rol activ în obținerea ajutorului financiar pentru compania aeriană, potrivit presei spaniole.

Zapatero respinge însă acuzațiile și susține că nu a discutat cu reprezentanții Fondului Suveran al statului spaniol (SEPI) și nici cu membri ai Guvernului în legătură cu acest dosar.

„Nu am vorbit cu nimeni nici de la SEPI, nici de la guvern”, a declarat acesta, reiterând că este „absolut nevinovat”.

Fostul premier a calificat drept „pură invenție” informațiile potrivit cărora le-ar fi cerut colaboratorilor să înființeze o societate offshore în Dubai.

Totodată, el și-a apărat secretara, audiată și ea în cadrul anchetei, despre care a spus că este „o femeie exemplară”.

Punerea sub acuzare a lui José Luis Rodríguez Zapatero reprezintă o premieră în Spania pentru un fost șef de guvern. Scandalul a generat presiune și asupra actualului premier socialist, Pedro Sánchez, care și-a exprimat public sprijinul pentru fostul lider al executivului.

La rândul său, Zapatero a declarat că resimte efectele politice ale anchetei și că situația afectează Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), formațiune din care face parte.