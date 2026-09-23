Dan Andronic susține că discuțiile purtate de Călin Georgescu în mai 2025 nu ar fi vizat doar o eventuală mutare în Italia, ci mai multe aspecte legate de stabilirea în această țară. Jurnalistul a comentat informațiile apărute în stenogramele incluse de procurorii DIICOT în referatul trimis instanței, referitoare la discuțiile purtate de Călin Georgescu cu Ionel Rusen despre o posibilă plecare în Italia, obținerea azilului politic și găsirea unei proprietăți în Toscana.

„Domeniu de un milion de euro în Toscana, cu căsuță pentru servitori... Călin Georgescu, liderul care le vorbea românilor despre suveranitate, rezistență și eliberarea țării de influențele străine, își pregătea o extragere din România. Potrivit stenogramelor incluse de procurorii DIICOT în referatul trimis instanței, Georgescu discuta în mai 2025 cu Ionel Rusen despre plecarea în Italia, obținerea azilului politic și găsirea unei proprietăți izolate în Toscana”, și-a început Dan Andronic postarea de pe Facebook.

Jurnalistul arată apoi că, în respectivele discuții, ar fi fost abordate mai multe detalii concrete legate de o eventuală stabilire în Italia.

„Nu era o conversație vagă despre emigrare. Se vorbea despre zone, prețuri, securitate, școala copiilor, cont bancar, o firmă sau un loc de muncă formal și despre o vilă de aproximativ 1,2 milioane de euro.”

O parte a postării este dedicată posibilității ca un cetățean român să obțină azil politic într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Dan Andronic afirmă că o asemenea cerere ar putea fi formulată, însă condițiile pentru admiterea ei sunt restrictive.

„Teoretic, putea formula o cerere. Practic, șansele ar fi fost extrem de reduse. Protocolul nr. 24 anexat tratatelor Uniunii Europene stabilește că statele membre se consideră reciproc țări de origine sigure. Cererea de azil depusă de un cetățean al unui stat UE într-un alt stat membru poate fi examinată numai în câteva situații excepționale: derogări grave de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, declanșarea procedurii prevăzute de articolul 7 al Tratatului UE sau decizia unilaterală a statului solicitat.”

În continuare, jurnalistul arată ce ar fi presupus, în opinia sa, un astfel de demers în cazul lui Călin Georgescu.

„Așadar, Georgescu ar fi trebuit să convingă autoritățile italiene că nu este cercetat pentru presupuse infracțiuni comune, ci persecutat politic și expus unui risc real de încălcare gravă a drepturilor sale. Declarația sa că dosarele sunt politice nu ar fi fost suficientă. Ar fi fost nevoie de probe serioase și individualizate.”

Dan Andronic abordează și situația în care ar exista proceduri judiciare în România, afirmând că acordarea azilului nu ar reprezenta automat o protecție față de acestea.

„Mai mult, azilul italian nu ar fi reprezentat un scut automat împotriva justiției române. Mandatul european de arestare funcționează pe baza recunoașterii reciproce între statele UE, iar refuzul predării unei persoane este permis numai în situații limitate. Decizia nu aparține politicienilor italieni, ci autorităților judiciare.”

Dan Andronic susține că achiziționarea unei proprietăți în Italia nu ar fi însemnat automat și obținerea cetățeniei acestei țări.

„Nici cumpărarea unei vile în Toscana nu i-ar fi adus automat cetățenie sau un pașaport italian. Ca cetățean român, Georgescu putea locui în Italia în baza libertății de circulație, cu respectarea condițiilor de rezidență.”

În aceeași postare, jurnalistul face referire și la perioada de rezidență necesară pentru solicitarea cetățeniei italiene. „Pentru cetățenia italiană prin rezidență, un cetățean UE trebuie să locuiască legal în Italia cel puțin patru ani, iar acordarea cetățeniei nu este automată.”

Dan Andronic amintește și de restricțiile privind deplasarea în străinătate în contextul măsurii controlului judiciar.

„În prezent, controlul judiciar îi interzice să părăsească România fără aprobarea organului judiciar. Deci nu poate pleca legal pur și simplu în Toscana cât timp obligația rămâne în vigoare.”

În partea finală a postării, jurnalistul trece de la aspectele juridice la o interpretare politică a discuțiilor surprinse în stenograme. Andronic consideră că acestea contrastează cu discursul public susținut de Călin Georgescu.

„Concluzia este mai degrabă politică decât juridică. Omul care le cerea românilor să rămână și să lupte împotriva „sistemului” își pregătea un exit: proprietate, cont, firmă, școală și protecția juridică într-un alt stat.”

Dan Andronic își încheie postarea cu o formulare critică la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale, prezentată drept propria sa interpretare a informațiilor din stenograme.

„Suveranitatea era pentru discursul public. Patriotismul este pentru mulțime. Planul de evacuare la domeniul din Toscana cu căsuță pentru servitori este pentru lider. Cam așa arată una de 1 milion...”