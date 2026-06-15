Coasta italiană Cinque Terre din Italia ar putea fi lovită de valuri de 13 metri până în 2150, din cauza creșterii nivelului mării, potrivit unui studiu științific citat de Euronews.

Plajele, porturile și, în timpul evenimentelor meteorologice extreme, chiar și linia de cale ferată care traversează Parcul Național Cinque Terre sunt în pericol.

Parcul Național Cinque Terre este un punct de atracție pentru vacanțele de vară din Liguria, cunoscut pentru casele sale colorate, porturile de pescuit și stâncile abrupte străbătute de trasee de drumeție.

Dar o nouă analiză sugerează că satele sale ar putea fi expuse unui risc serios de inundații în următorii 125 de ani.

Studiul evidențiază vulnerabilitatea plajelor, docurilor, zonelor portuare și infrastructurii turistice și de transport.

Studiul realizat de o echipă internațională de cercetători a analizat două dintre cele mai expuse zone ale coastei Cinque Terre, care găzduiesc satele Monterosso și Vernazza.

Publicat în revista științifică Remote Sensing, studiul a examinat posibilele scenarii de inundații costiere până în 2150, utilizând cele mai recente proiecții climatice ale IPCC (Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice).

Oamenii de știință au descoperit că zonele luate în considerare „prezintă o tendință nestaționară de creștere a nivelului mării, confirmând vulnerabilitatea crescândă a zonelor de coastă joase”.

Calculele au arătat că, până în 2150, creșterea relativă a nivelului mării ar putea fi între 0,60 și 1,17 metri, potrivit coordonatorilor studiului, Marco Anzidei, director de cercetare la Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV), și Alessandro Bosman, cercetător senior la Institutul de Geologie a Mediului și Geoinginerie (IGAG-CNR).

„Lucrările noastre au evidențiat faptul că, în cazul evenimentelor extreme, cele mai sensibile zone sunt plajele mici și zonele portuare joase”, au declarat aceștia presei italiene.

Au adăugat însă că, în cel mai pesimist scenariu climatic, cele mai puternice valuri de furtună ar putea genera valuri care ating peste 13 metri, prezentând riscuri potențiale pentru liniile de cale ferată care leagă Cinque Terre.

Având în vedere aceste scenarii îngrijorătoare, studiul prezintă, de asemenea, sugestii pentru planificarea utilizării terenurilor și reducerea riscurilor costiere.

Punctul de plecare, îndeamnă cercetătorii, este adaptarea specifică a locațiilor, inclusiv „ajustarea înălțimilor docurilor, îmbunătățirea sistemelor de drenaj și protejarea infrastructurii și a serviciilor legate de turism”.

Parcul Național Cinque Terre a început deja să elaboreze un plan de adaptare la schimbările climatice.

Una dintre măsurile cheie este întreținerea și conservarea zidurilor de piatră, care sunt structuri esențiale pentru stabilitatea hidrogeologică, în special în contextul unor fenomene meteorologice din ce în ce mai frecvente și violente, precum și conservarea peisajului agricol istoric.

„Întreținerea falezelor și docurilor noastre este o problemă complexă care necesită o abordare multidisciplinară, care să implice comunitatea științifică, părțile interesate locale, comunitățile și instituțiile locale”, a declarat presei locale președintele Parcului Național Cinque Terre, Lorenzo Viviani.