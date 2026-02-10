Noi reguli pentru turiștii care vizitează Italia. Unde s-au interzis grupurile de peste 40 de persoane

Italia încearcă să traseze o linie clară între turismul de calitate și fenomenul de supraaglomerare care, în anumite perioade ale anului, ajunge să sufoce orașe, insule și comunități locale. După ani în care destinațiile celebre au atras mase impresionante de vizitatori, autoritățile locale încep să adopte măsuri ferme pentru a proteja spațiul public, viața cotidiană a locuitorilor și patrimoniul cultural. Unul dintre cele mai recente exemple vine de pe insula Capri, unde grupurile organizate de turiști au fost limitate printr-un set nou de reguli clare.

Cunoscută în întreaga lume pentru peisajele sale dramatice, vilele istorice și atmosfera exclusivistă, Capri se confruntă, mai ales din luna mai și până la finalul verii, cu o presiune turistică extremă. Zeci de mii de sosiri și plecări zilnice transformă, la anumite ore, străzile înguste și zonele-cheie ale insulei în adevărate blocaje umane. În acest context, administrația locală a decis să intervină, stabilind o limită maximă pentru grupurile organizate care vizitează insula.

Noua regulă prevede că niciun grup turistic nu poate depăși 40 de persoane. Măsura este gândită ca un instrument de echilibrare, menit să reducă impactul vizitelor de tip „val”, care concentrează prea mulți oameni în aceleași puncte, la aceleași ore. Autoritățile vor ca experiența Capri să rămână una plăcută, atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Limitarea numerică nu este singura schimbare. Noile reguli stabilesc un adevărat cod de conduită pentru grupurile organizate și ghizii care le însoțesc. Grupurile mai mari de 20 de persoane sunt obligate să folosească sisteme audio individuale, astfel încât explicațiile ghidului să nu mai fie auzite în tot spațiul public. În același timp, ghizii trebuie să fie ușor de recunoscut, fără a apela la obiecte improvizate sau deranjante, și au responsabilitatea de a menține grupul compact, fără a bloca complet străzile sau pasajele înguste.

Accentul cade pe siguranță, fluență și respectarea spațiului comun. Regulamentul urmărește în mod special momentele de vârf – sosirile și plecările din porturi sau zonele centrale – acolo unde, în trecut, s-au creat frecvent scene de haos și disconfort.

Decizia autorităților nu a venit în contradicție cu interesele economice ale insulei, așa cum s-ar putea crede la prima vedere. Dimpotrivă, o parte importantă a comercianților și operatorilor turistici locali susțin noile măsuri. Pentru ei, controlul fluxului de vizitatori înseamnă un oraș mai respirabil, clienți mai relaxați și o experiență generală mai coerentă.

Reprezentanții industriei hoteliere au subliniat că regulile sunt un semn de responsabilitate și un pas necesar pentru protejarea zonelor sensibile, precum piețele centrale sau porturile intens circulate. În plus, regulamentul include și măsuri de ordin estetic și ecologic, menite să reducă degradarea spațiului public și să păstreze imaginea insulei la standardele care au consacrat-o, potrivit The Times.

Pentru Capri, aceste decizii nu sunt o noutate absolută. Insula a avut, încă din a doua jumătate a secolului trecut, o abordare fermă în ceea ce privește comportamentul turiștilor. De-a lungul anilor, au existat interdicții legate de încălțăminte nepotrivită pe străzile istorice, de muzica ascultată la volum ridicat sau de camparea neautorizată pe timpul nopții.

În ultimii ani, autoritățile au intervenit și împotriva comerțului ambulant agresiv sau a circulației necontrolate în zonele înguste. Toate aceste măsuri conturează o filozofie clară: Capri nu vrea să fie un decor consumat rapid, ci un loc trăit cu respect și atenție.

Insula are o populație permanentă relativ mică, dar infrastructura trebuie să facă față, în sezon, unui aflux uriaș de vizitatori. Această discrepanță pune presiune pe transport, pe servicii și pe viața cotidiană a locuitorilor. Grupurile foarte mari, deplasate simultan, amplifică aceste probleme și reduc semnificativ calitatea experienței turistice.

Prin impunerea unui plafon clar, autoritățile încearcă să transforme turismul dintr-un fenomen de masă într-unul mai bine distribuit și mai ușor de gestionat. Este o schimbare de paradigmă care începe să se contureze tot mai clar în Italia.

Capri nu este un caz izolat. În ultimii ani, mai multe orașe italiene au adoptat reguli stricte pentru grupurile de turiști, în încercarea de a limita efectele turismului excesiv. Veneția a fost printre primele care au introdus restricții clare, limitând dimensiunea grupurilor și interzicând folosirea portavocilor în centrul istoric. Scopul a fost reducerea aglomerației pe străzile înguste și protejarea cartierelor rezidențiale.

Un alt exemplu este Florența, unde autoritățile locale au impus reguli stricte în zona istorică, mai ales în apropierea marilor obiective culturale. Grupurile sunt obligate să respecte anumite trasee și să evite staționarea prelungită în punctele deja congestionate, pentru a nu bloca circulația pietonală.

Și în Cinque Terre, accesul grupurilor mari este atent controlat, în special pe traseele de drumeție și în satele mici, unde infrastructura este limitată. În perioadele de vârf, autoritățile pot restricționa complet accesul anumitor grupuri, punând pe primul loc siguranța și protejarea mediului. Toate aceste exemple arată că Italia se îndreaptă, treptat, spre un model de turism mai responsabil, în care calitatea primează în fața cantității.