Primul deces de pe litoral în acest sezon. Un turist a murit înecat la Mamaia

Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața duminică, în stațiunea Mamaia, după ce a fost scos inconștient din apă de salvamari. IPJ Constanța a deschis o anchetă, iar medicii legiști urmează să stabilească exact cauza decesului. Incidentul are loc în contextul în care salvamarii avertizează că apa mării este neobișnuit de rece în această perioadă.

Tragedia s-a produs duminică dimineață, în stațiunea Mamaia. Polițiștii din Constanța au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 10:50, după ce o persoană a fost observată în dificultate în mare. Oamenii legii ajunși la fața locului au confirmat incidentul.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 56 de ani”.

La intervenție au participat și echipaje medicale, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, victima era un turist german care venise de câteva zile în vacanță pe litoralul românesc. Martorii au relatat că acesta a intrat singur în mare, însă la scurt timp i s-ar fi făcut rău.

Incidentul s-a produs în apropierea foișorului salvamarilor, care au observat situația și au intervenit imediat.

Salvatorii l-au scos pe bărbat la mal și au început manevrele de resuscitare înainte de sosirea echipajelor medicale. Medicii au continuat protocolul de urgență, însă fără rezultat, fiind nevoiți să declare decesul. Ulterior, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții.

Conform procedurilor legale aplicate în astfel de situații, polițiștii au început cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții IPJ Constanța au transmis că a fost deschis un dosar penal.

„A fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

Incidentul are loc într-o perioadă în care salvamarii atrag atenția asupra unui fenomen care afectează litoralul românesc. Potrivit acestora, în ultimele zile temperatura apei a scăzut semnificativ din cauza fenomenului de upwelling. Acesta apare atunci când vântul bate dinspre uscat spre larg și împinge apa mai caldă de la suprafață, în timp ce apa rece din adâncuri urcă spre țărm.

Dacă în zilele precedente temperatura mării se situa între 17 și 19 grade Celsius, în prezent aceasta a ajuns la aproximativ 13-14 grade.

Salvamarii avertizează că diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate provoca șoc termic și alte probleme medicale, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni preexistente.

În contextul în care meteorologii anunță o încălzire a vremii în cursul săptămânii viitoare, cu temperaturi care ar putea depăși 27 de grade Celsius, salvamarii le recomandă turiștilor să manifeste prudență și să respecte indicațiile de siguranță înainte de a intra în apă.