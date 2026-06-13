Un nou clasament realizat de AirHelp, companie specializată în drepturile pasagerilor, a evaluat 279 de aeroporturi din 76 de țări și a stabilit care sunt cele mai performante și cele mai slab cotate aeroporturi din Europa în 2026. Analiza a luat în calcul trei criterii principale: punctualitatea zborurilor, experiența oferită pasagerilor și calitatea facilităților disponibile în aeroporturi.

Rezultatele arată că nu întotdeauna cele mai mari hub-uri aeriene reușesc să ofere cele mai bune servicii călătorilor.

Surpriza clasamentului vine din Norvegia, unde Aeroportul Bodø a fost desemnat cel mai bun aeroport din Europa. Acesta ocupă și locul nouă la nivel mondial, remarcându-se printr-un nivel ridicat de punctualitate și prin aprecierea primită din partea pasagerilor pentru confort și servicii.

Pe următoarele poziții în clasamentul european se află Aeroportul Billund din Danemarca și Aeroportul Bilbao din Spania. Primele cinci locuri sunt completate de Aeroportul Bergen Flesland din Norvegia și Aeroportul Istanbul din Turcia.

Potrivit metodologiei AirHelp, punctualitatea reprezintă 60% din scorul final, în timp ce experiența pasagerilor și facilitățile aeroportuare contribuie cu câte 20% fiecare. Evaluarea a inclus aspecte precum timpul de așteptare, curățenia, accesibilitatea, amabilitatea personalului, orientarea în terminal și oferta de restaurante și magazine.

La polul opus al clasamentului se află Aeroportul Humberto Delgado din Lisabona, care ocupă ultima poziție în Europa. Problemele legate de întârzieri și punctualitate au cântărit semnificativ în scorul final.

Printre aeroporturile care au primit cele mai slabe evaluări se numără și Aeroportul Diagoras din Rodos, Aeroportul Manchester, Aeroportul Heraklion din Creta și Aeroportul Nice Côte d’Azur din Franța.

Rezultatele apar într-un context în care tot mai multe aeroporturi europene se confruntă cu presiuni generate de creșterea numărului de pasageri și de implementarea unor noi proceduri de control la frontieră.