Un weekend liber nu înseamnă neapărat un drum de câteva sute de kilometri până la munte sau la mare. La una-două ore de București există resorturi în mijlocul podgoriilor, proprietăți ascunse în pădure, locuri aflate pe malul lacurilor și domenii unde poți combina relaxarea cu spa, gastronomie, echitație, caiac sau plimbări în natură.

Pentru bucureștenii care vor să iasă din oraș fără să transforme weekendul într-o cursă pe șosea, împrejurimile Capitalei au devenit o alternativă tot mai interesantă. De la podgoriile din Prahova până la pădurile din Giurgiu și lacul Paltinu, există variante potrivite atât pentru un weekend în doi, cât și pentru familii sau grupuri de prieteni.

Unele dintre aceste locuri mizează în primul rând pe liniște și gastronomie, în timp ce altele au suficiente activități încât un sejur de două zile să poată include sport, plimbări, spa sau experiențe pe apă.

Casa Timiș rămâne în 2026 una dintre cele mai complexe variante pentru cei care caută resorturi lângă București. Domeniul se află în Chițorani, județul Prahova, la aproximativ 80 de kilometri de Capitală, într-o zonă înconjurată de podgorii.

Cazarea poate fi făcută atât în conacul domeniului, cât și în bungalow-uri, iar experiența nu se limitează la camera de hotel. Casa Timiș are o componentă importantă de wellness, gastronomie și activități în aer liber. Cei care ajung aici pot participa la degustări de vin, experiențe de tip food & wine pairing, cine în vie și picnicuri în natură. Pentru un weekend de vară, una dintre principalele atracții este piscina infinity. Mai există terenuri sportive, tururi cu bicicleta, spații de joacă pentru copii, foc de tabără și posibilitatea unui tur prin Ținutul Vinului.

Zona de spa este mult mai extinsă decât în urmă cu câțiva ani. Resortul menționează în prezent saună umedă cu aromaterapie și haloterapie, saună uscată, fântână de gheață, șezlonguri terapeutice cu infraroșu, sală de fitness și saună exterioară panoramică. Pentru anumite pachete sunt incluse și piscina și jacuzziul exterior încălzite, acestea fiind disponibile sezonier. Și gastronomia ocupă un loc important. Printre variante se află Restaurantul Conac, cu preparate românești reinterpretate, și Veranda dintre Vii, orientată spre bucătăria mediteraneeană.

Dacă ideea de weekend perfect înseamnă mai degrabă apă, pădure și aer de munte, ATRA Doftana este una dintre variantele care se diferențiază cel mai mult de peisajul din jurul Bucureștiului. Resortul este amplasat în Valea Doftanei, lângă lacul Paltinu. Site-ul ATRA indică aproximativ 133 de kilometri între București și Valea Doftanei, iar într-un alt ghid al proprietății zona este prezentată ca fiind la circa 90 de minute de Capitală, durata reală fiind evident influențată de trafic și traseu.

ATRA este potrivit mai ales pentru cei care nu vor să petreacă întregul weekend în interiorul resortului. Printre activitățile prezentate în oferta actuală se numără ieșirile cu caiacul pe lac și turele cu biciclete MTB sau electrice.

În zonă pot fi făcute și plimbări prin pădurile din jur, picnicuri la malul lacului și diferite activități sportive, iar proprietatea promovează inclusiv servicii de masaj pentru cei care preferă partea de relaxare. Avantajul este că poți construi două zile foarte diferite: o zi activă, cu bicicletă sau caiac, iar următoarea mai lentă, cu mâncare, priveliște către lac și timp petrecut în natură.

La sud de București, în județul Giurgiu, Singureni Manor propune un concept diferit de resort clasic. Proprietatea este construită în jurul naturii, pădurii și universului ecvestru, iar caii reprezintă o componentă centrală a experienței.

Paul's Lodge este amenajat în stil de conac de vânătoare și dispune de camere individualizate, piscină privată, saune și jacuzzi. Tot aici există și componenta de fine dining. Singureni Manor este potrivit în primul rând celor care caută mai degrabă intimitate decât aglomerația unui complex turistic mare. Pădurile și animalele fac parte din identitatea domeniului, iar experiența este orientată spre apropierea de natură și de cai.

O variantă interesantă chiar și pentru cei care nu rezervă un weekend complet este brunch-ul organizat în pădure. În oferta afișată în prezent, proprietatea organizează Forest Brunch, iar accesul se face pe bază de rezervare. De altfel, vizitele la Singureni Manor trebuie organizate în prealabil, proprietatea precizând că accesul se face pe bază de programare.

Pentru cei care nu vor să petreacă mult timp pe drum, Domeniul Greaca este una dintre variantele cele mai apropiate. Resortul se află în județul Giurgiu și este prezentat de proprietate ca fiind la aproximativ 50 de minute de București și la șapte kilometri de liziera Dunării. Domeniul natural are 12 hectare, potrivit informațiilor actuale publicate de resort. Este o destinație potrivită în special în sezonul cald. Piscina reprezintă una dintre atracțiile centrale, iar pentru copii există o piscină dedicată și zone de joacă.

Oferta promovată de domeniu include și activități în aer liber, iar proprietatea menționează facilități precum terenul de tenis și biliardul. Este, așadar, genul de loc potrivit pentru un weekend în care nu vrei neapărat să bifezi obiective turistice, ci să ajungi repede, să stai la piscină, să mănânci și să te bucuri de spațiul verde.

Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, rămâne activă în 2026, iar site-ul oficial afișează posibilitatea verificării disponibilității pentru cazare și prezintă oferta actuală de restaurant, facilități și evenimente.

Locul este foarte diferit de un resort modern de tip spa. Accentul cade pe atmosfera rustică, mâncare, natură și poziționarea în regiunea viticolă Dealu Mare. Pentru pasionații de vin, Ferma Dacilor recomandă inclusiv degustări și vizite la crame din apropiere. În oferta actuală sunt menționate crame precum Budureasca, Crama de Piatră și Velvet Winery, iar experiențele pot include tururi ghidate și degustări.

Se pot face și activități sportive și în natură, iar oferta de facilități include călărie, sport și posibilitatea de camping pentru autorulote. Ferma are și o băcănie de unde pot fi cumpărate produse precum brânzeturi și preparate din carne. Pentru un weekend complet, locul poate fi combinat foarte ușor cu un traseu prin Dealu Mare și cu o vizită la una dintre cramele din regiune.

Casa Comana are avantajul distanței. Domeniul se află la aproximativ 35 de kilometri de București, în mijlocul unei zone naturale formate din pădure și Delta Neajlovului.

În 2026, oferta de activități este suficient de variată încât Casa Comana să funcționeze atât ca destinație de cazare, cât și ca variantă pentru o escapadă de o singură zi.

Printre principalele activități se află plimbările cu vaporașul prin Delta Neajlovului, caiacul și canoea, precum și închirierea bărcilor cu vâsle.

Pentru cei care preferă adrenalina există Parcul de Aventură Comana. Acesta are trasee distincte pentru copii mici, copii mai mari și adulți. Potrivit programului publicat în prezent de Casa Comana, parcul de aventură și activitățile de divertisment funcționează în weekend. Asta face din Casa Comana una dintre opțiunile cele mai bune pentru familiile cu copii sau pentru grupurile în care nu toată lumea vrea să-și petreacă ziua la piscină ori la spa.