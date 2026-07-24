Cea mai bună destinație gastronomică din Europa. A depășit Grecia și Italia

Budapesta a fost desemnată cea mai autentică destinație gastronomică din Europa în 2026, după ce a obținut 98 de puncte din 100 într-un clasament realizat pe baza recenziilor lăsate de clienți pentru mii de restaurante. Capitala Ungariei a depășit destinații cunoscute pentru bucătăria lor, precum Atena, Pireu și Milano, relatează Express.

Pentru numeroși turiști, gastronomia reprezintă unul dintre principalele criterii folosite atunci când aleg un oraș pentru următoarea vacanță. Preparatele tradiționale, restaurantele locale și piețele cu produse specifice pot spune la fel de multe despre o destinație precum monumentele sau muzeele sale.

Saga Holidays a analizat 5.000 de restaurante din 125 de orașe europene pentru a stabili unde pot fi găsite cele mai autentice experiențe culinare. Cercetătorii au folosit recenziile publicate pe Google și au urmărit cât de des clienții au descris restaurantele sau preparatele servite drept „autentice”, relatează Express.

Capitala Ungariei s-a clasat pe primul loc și a primit 98 de puncte dintr-un total posibil de 100. Budapesta este cunoscută pentru preparatele consistente, aromele puternice și folosirea boiei de ardei în numeroase rețete tradiționale.

Unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare este gulașul, preparat asociat frecvent cu bucătăria maghiară și servit în restaurantele tradiționale din oraș. O altă specialitate populară este lángos, un aluat prăjit servit, de regulă, cu smântână și brânză. Preparatul poate fi găsit atât în piețe și zone turistice, cât și în localurile axate pe mâncare tradițională.

Printre specialitățile locale se află și kolbász, denumirea folosită pentru cârnații tradiționali ungurești. Aceștia pot fi afumați, uscați sau prăjiți și sunt comercializați în numeroase piețe și restaurante din Budapesta.

Din bucătăria locală face parte și halászlé, o supă picantă pregătită din pește de râu și condimentată cu boia. Preparatul este gătit în mod tradițional într-un ceaun așezat pe foc deschis și este întâlnit în mai multe regiuni ale Ungariei. Diversitatea acestor feluri de mâncare și numărul mare de recenzii în care experiența culinară a fost descrisă drept autentică au ajutat Budapesta să obțină cel mai mare punctaj din clasament

Pireu ocupă poziția a doua, cu 97 de puncte din 100, la numai un punct în urma capitalei Ungariei. Cel mai mare port al Greciei este apreciat în special pentru restaurantele în care sunt servite preparate din pește și fructe de mare proaspete.

Apropierea de apă și activitatea portuară au influențat puternic gastronomia locală, iar tavernele din Pireu sunt printre atracțiile căutate de vizitatori. Podiumul este completat de Atena, care a primit 96 de puncte din 100.

Capitala Greciei este cunoscută pentru preparate precum gyros și souvlaki, dar și pentru numeroasele taverne și piețe în care turiștii pot încerca rețete tradiționale.

Deși Italia este una dintre țările cel mai des asociate cu gastronomia europeană, niciun oraș italian nu a ajuns pe podiumul clasamentului. Milano ocupă poziția a zecea, cu un scor de 81 de puncte din 100.

Orașul italian a fost depășit de Viena, Cracovia, Praga, Valletta, Varșovia și München.

Rezultatele nu stabilesc care oraș are în mod absolut cea mai bună mâncare, ci arată unde restaurantele și preparatele au fost descrise cel mai frecvent drept autentice în recenziile analizate.

Clasamentul celor mai autentice destinații culinare din Europa este următorul: