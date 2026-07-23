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Credit uriaș garantat integral de stat, anchetat în Ungaria. Peter Magyar verifică deciziile lui Viktor Orban

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Credit uriaș garantat integral de stat, anchetat în Ungaria. Peter Magyar verifică deciziile lui Viktor OrbanPeter Magyar și Viktor Orban / sursa foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Guvernul din Ungaria condus de Peter Magyar a anunțat verificarea unui credit de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord prin banca de stat Eximbank, în perioada în care Viktor Orban era premier. Autoritățile au sesizat poliția în legătură cu patru cazuri, fiind analizate suspiciuni de deturnare de fonduri, administrare neglijentă și alte posibile infracțiuni.

Premierul Peter Magyar a declarat că împrumutul a fost acordat în condiții foarte favorabile, cu o dobândă de 3,25% și cu riscul acoperit integral printr-o garanție de stat. Tranzacția face parte dintr-un grup mai larg de operațiuni ale Eximbank aflate acum în atenția autorităților.

Noul guvern din Ungaria verifică modul în care au fost folosiți banii

Peter Magyar, care a preluat conducerea Guvernului după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, și-a asumat combaterea corupției și verificarea deciziilor financiare luate în timpul fostei administrații. Orban a respins acuzațiile de corupție formulate împotriva guvernării sale.

Actualul premier a spus că împrumutul acordat Macedoniei de Nord ridică întrebări privind folosirea fondurilor Eximbank, destinate în principal sprijinirii companiilor și exporturilor ungare.

Potrivit acestuia, fostul guvern ar fi putut utiliza aceste resurse pentru consolidarea unui aliat politic extern și pentru a crea avantaje unor firme apropiate. Aceste suspiciuni urmează însă să fie analizate de autoritățile competente.

Creditul a fost anunțat în 2024 de premierul nord-macedonean Hristijan Mickoski, liderul formațiunii naționalist-conservatoare VMRO-DPMNE și aliat politic al lui Viktor Orban. Macedonia de Nord a contractat două tranșe de câte 500 de milioane de euro de la banca ungară de stat.

Legăturile dintre Orban și liderii din Macedonia de Nord

Relațiile dintre fostul guvern ungar și partidul VMRO-DPMNE au intrat anterior în atenția publică și prin cazul fostului premier nord-macedonean Nikola Gruevski. Guvernul condus de Viktor Orban i-a acordat azil lui Gruevski în 2018, după ce acesta fusese condamnat la doi ani de închisoare într-un dosar de corupție.

Peter Magyar consideră că împrumutul de un miliard de euro trebuie analizat inclusiv din perspectiva relațiilor politice dintre fosta conducere a Ungariei și guvernul de la Skopje. Condițiile creditului, garanția oferită de statul ungar și destinația banilor sunt printre elementele urmărite în cadrul verificărilor.

Viktor Orban

Viktor Orban. Sursa foto: Facebook

Patru cazuri legate de Eximbank au fost reclamate la poliție

Premierul a anunțat că ministrul Economiei și Energiei a depus la poliție un raport care vizează patru operațiuni în care a fost implicată Eximbank. Suspiciunile semnalate privesc posibile fapte de deturnare de fonduri, administrare neglijentă și alte infracțiuni. Anchetatorii urmează să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legale.

Unul dintre cazurile examinate are legătură cu un proiect privat de infrastructură din Africa.

Pentru acest proiect, Eximbank și Banca Ungară pentru Dezvoltare, ambele controlate de stat, au acordat o garanție de finanțare în valoare de 126 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 394 de milioane de dolari. Eximbank nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta anunțul privind ancheta.

Peter Magyar: Guvernul nu va da verdicte

Eximbank s-a aflat sub supravegherea Ministerului ungar de Externe până în iunie 2022, când responsabilitatea pentru activitatea băncii a fost transferată Ministerului Economiei.

Peter Magyar a spus că Guvernul nu va stabili vinovății, dar va pune la dispoziția anchetatorilor documentele și sprijinul necesare pentru clarificarea tranzacțiilor.

„Guvernul nu vrea să dea verdicte în aceste cazuri, totuși vom furniza toată asistența necesară pentru a stabili dacă s-au comis infracțiuni”, a spus Magyar.

Declarația premierului indică faptul că verificările se află într-o etapă în care autoritățile încearcă să stabilească dacă suspiciunile semnalate au bază penală.

Ungaria și-a înființat un birou anticorupție

Guvernul de la Budapesta a depus în Parlament, în cursul acestei luni, un proiect de lege privind înființarea unui birou anticorupție.

Demersul face parte din măsurile anunțate de Peter Magyar după preluarea conducerii țării și urmărește verificarea modului în care au fost administrate fondurile publice în timpul fostului guvern.

Ungaria a decis, de asemenea, să se alăture Parchetului European. Comisia Europeană a confirmat participarea țării la instituția care investighează fraudele și infracțiunile ce afectează bugetul Uniunii Europene.

Ancheta asupra creditului acordat Macedoniei de Nord se desfășoară în acest context mai amplu, în care noua administrație verifică mai multe tranzacții și decizii financiare luate în timpul celor 16 ani în care Viktor Orban a condus Guvernul Ungariei.

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