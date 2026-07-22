Procurorul general al Ungariei, Gabor Nagy, și-a anunțat miercuri demisia, susținând că atacurile politice lansate împotriva sa au făcut imposibilă exercitarea mandatului în condiții de independență. Decizia vine în contextul reformelor promovate de noul Guvern condus de premierul Peter Magyar, care a promis înlăturarea persoanelor numite în funcții-cheie în perioada în care Viktor Orban s-a aflat la putere.

Potrivit AFP, Reuters și agenției MTI, Gabor Nagy a solicitat încetarea mandatului începând cu data de 25 august.

În comunicatul prin care și-a anunțat demisia, Gabor Nagy a afirmat că independența Ministerului Public nu trebuie afectată de disputele politice.

„Funcţionarea şi independenţa parchetului nu trebuie, sub nicio formă, să fie compromise de disputele ruşinoase şi motivate politic din jurul procurorului general”, a transmis acesta.

Nagy a acuzat existența unor atacuri la adresa sa care, în opinia sa, „au depăşit cu mult limitele unei dezbateri profesionale şi publice acceptabile”.

Anunțul procurorului general a fost făcut la câteva zile după ce președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat un amendament constituțional care permite încetarea înainte de termen a mandatului său.

Gabor Nagy fusese numit anul trecut pentru un mandat de nouă ani. Înainte de această funcție, el a fost șef de cabinet al fostului procuror general Peter Polt, considerat un apropiat al fostului premier Viktor Orban.

Peter Polt a părăsit Parchetul pentru a prelua conducerea Curții Constituționale, însă și mandatul său se va încheia înainte de termen în urma modificării Constituției, care introduce limita de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii acestei instanțe.

După victoria categorică a partidului Tisza în alegerile parlamentare, noul premier Peter Magyar a anunțat că dorește reformarea instituțiilor statului și eliminarea influenței exercitate de oamenii numiți în funcții-cheie în perioada guvernării Viktor Orban.

La scurt timp după anunțarea demisiei, Peter Magyar a reacționat pe Facebook.

„Țara a scăpat de încă o marionetă a lui Orban care stătea în calea tranziției democratice. Domnilor, cine urmează?”, a transmis premierul.

Anterior, liderul Guvernului le ceruse celor numiți în timpul administrației Orban să își prezinte demisiile.

„Plecaţi, plecaţi - nu aşteptaţi să vă alungăm noi”, declara Peter Magyar pe 13 aprilie, la o zi după victoria partidului său în alegerile parlamentare.

Demisia procurorului general a fost anunțată și în contextul unei anchete care vizează partidul Fidesz, condus de Viktor Orban.

Cu o zi înainte, procurorii regionali din Bacs-Kiskun au efectuat percheziții la un centru de date care găzduiește servere utilizate de Fidesz, în cadrul unei investigații privind suspiciuni de corupție legate de utilizarea unor fonduri destinate sectorului cultural.

Viktor Orban a respins acuzațiile și a susținut că ancheta are un caracter politic.

„Este o procedură juridică motivată politic, menită să facă Fidesz - care a supravieţuit indiscutabil durei înfrângeri politice şi devine mai puternic - neviabil din punct de vedere juridic”, a declarat fostul premier.

La rândul său, Fidesz a criticat reformele inițiate de Guvernul condus de Peter Magyar, pe care le consideră „autocratice”, acuzație care fusese formulată în trecut și la adresa fostului executiv condus de Viktor Orban.