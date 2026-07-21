International

De ce vrea Peter Magyar să-l înfrunte pe Viktor Orban chiar în România

Comentează știrea
De ce vrea Peter Magyar să-l înfrunte pe Viktor Orban chiar în RomâniaViktor Orban și Peter Magyar / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul Ungariei, Peter Magyar, l-a provocat public pe fostul premier Viktor Orban la o dezbatere față în față, pe care a propus să aibă loc la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, în România. Liderul de la Budapesta a declarat că este pregătit să participe și i-a cerut lui Orban să accepte confruntarea.

Magyar a amintit că evenimentul este finanțat din bani publici ai contribuabililor ungari și a susținut că acesta ar trebui să găzduiască dezbateri reale între putere și opoziție.

„Este firesc să ne așteptăm ca acolo să aibă loc dezbateri publice autentice, din moment ce contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinți pentru organizarea evenimentului. Eu sunt pregătit să particip”, a declarat premierul.

Liderul executivului de la Budapesta a lansat apoi o provocare directă fostului premier.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a spus Peter Magyar, adăugând că speră ca Viktor Orban să își „găsească curajul” și să accepte o dezbatere publică, chiar la Băile Tușnad.

Viktor Orban

Viktor Orban. Sursa foto: Facebook

Organizatorii spun că există loc pentru o confruntare publică

Fondatorul transilvănean al Universității de Vară Tusvanyos, Tibor T. Toro, a declarat că evenimentul este deschis atât reprezentanților puterii, cât și opoziției și că organizatorii și-ar dori ca, în viitor, să găzduiască o dezbatere politică de substanță.

Potrivit acestuia, reprezentanții partidului aflat la guvernare nu vor participa la ediția din acest an, în contextul schimbărilor politice din Ungaria.

„Ne-am fi dorit să le oferim un forum în care să poată avea loc o dezbatere substanțială între putere și opoziție”, a declarat Tibor T. Toro într-un interviu acordat publicației Kronika, citat de agenția ungară MTI.

Universitatea de Vară de la Băile Tușnad este unul dintre cele mai importante evenimente politice și culturale dedicate comunității maghiare și a fost, în ultimii ani, locul în care Viktor Orban și-a prezentat principalele mesaje politice și viziunea asupra viitorului Ungariei și al Europei.

Stiri calde

22:11 - Spațiul aerian în pericol de închidere în Orientul Mijlociu. Mai multe țări își avertizează cetățenii

22:11 - U Cluj, revenire spectaculoasă în Conference League. Două goluri în două minute cu Brann. Update

21:56 - Război între partide pe legea integrității. Cine a introdus, de fapt, prevederile controversate

21:46 - Dr. Cîrstoveanu, după ce Bolojan s-a lăudat cu deblocarea posturilor la Marie Curie: „Nu rezolvă problema”

21:34 - România nu ține pasul cu piața auto din UE. Dacia pierde teren în primul semestru

21:25 - Remaniere în Guvernul Germaniei după demisia lui Jens Spahn. Friedrich Merz pregătește schimbări importante în cabinet

HAI România!

Boom-ul leasingului operațional

Boom-ul leasingului operațional

Viorel Cataramă spune că există pericolul să fie confiscați banii populației din bănci

Viorel Cataramă spune că există pericolul să fie confiscați banii populației din bănci

A evadat agentul!

A evadat agentul!

Proiecte speciale