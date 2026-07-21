Din cuprinsul articolului Organizatorii spun că există loc pentru o confruntare publică

Premierul Ungariei, Peter Magyar, l-a provocat public pe fostul premier Viktor Orban la o dezbatere față în față, pe care a propus să aibă loc la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, în România. Liderul de la Budapesta a declarat că este pregătit să participe și i-a cerut lui Orban să accepte confruntarea.

Magyar a amintit că evenimentul este finanțat din bani publici ai contribuabililor ungari și a susținut că acesta ar trebui să găzduiască dezbateri reale între putere și opoziție.

„Este firesc să ne așteptăm ca acolo să aibă loc dezbateri publice autentice, din moment ce contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinți pentru organizarea evenimentului. Eu sunt pregătit să particip”, a declarat premierul.

Liderul executivului de la Budapesta a lansat apoi o provocare directă fostului premier.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a spus Peter Magyar, adăugând că speră ca Viktor Orban să își „găsească curajul” și să accepte o dezbatere publică, chiar la Băile Tușnad.

Fondatorul transilvănean al Universității de Vară Tusvanyos, Tibor T. Toro, a declarat că evenimentul este deschis atât reprezentanților puterii, cât și opoziției și că organizatorii și-ar dori ca, în viitor, să găzduiască o dezbatere politică de substanță.

Potrivit acestuia, reprezentanții partidului aflat la guvernare nu vor participa la ediția din acest an, în contextul schimbărilor politice din Ungaria.

„Ne-am fi dorit să le oferim un forum în care să poată avea loc o dezbatere substanțială între putere și opoziție”, a declarat Tibor T. Toro într-un interviu acordat publicației Kronika, citat de agenția ungară MTI.

Universitatea de Vară de la Băile Tușnad este unul dintre cele mai importante evenimente politice și culturale dedicate comunității maghiare și a fost, în ultimii ani, locul în care Viktor Orban și-a prezentat principalele mesaje politice și viziunea asupra viitorului Ungariei și al Europei.