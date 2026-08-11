Consumul de energie electrică din România a ajuns marți seara, 11 august, la 8.063 MW, peste nivelurile înregistrate în ultima lună și peste intervalul estimat anterior pentru orele de vârf. În același timp, producția internă a rămas sub 6.000 MW, iar importurile au depășit 2.000 MW. Datele platformelor care monitorizează în timp real sistemul energetic arată că, marți, la ora 19:50, România înregistra un consum instantaneu de 8.063 MW. În același interval, producția internă se situa la 5.873 MW.

Nivelul atins marți seara a depășit valorile maxime consemnate în perioada 12 iulie – 11 august. În cea mai mare parte a acestui interval, consumul de energie s-a menținut sub aproximativ 7.500-7.700 MW.

Valoarea înregistrată este peste nivelurile estimate anterior de Transelectrica pentru perioadele cu temperaturi foarte ridicate. La finalul lunii iunie, operatorul sistemului estima că, în timpul unui episod sever de caniculă, consumul maxim ar putea ajunge la aproximativ 8.000 MW în orele de vârf de seară.

În jurul orei 19:25, consumul depășise deja nivelul de 8.000 MW. Producția internă era de 5.873 MW, iar importurile se situau la aproximativ 2.151 MW. Din producția internă, hidrocentralele asigurau aproximativ 1.483 MW, centralele pe hidrocarburi produceau 1.371 MW, unitățile pe cărbune furnizau 859 MW, iar energia nucleară contribuia cu aproximativ 684 MW.

Vârful de consum a fost înregistrat în intervalul 19:00-23:00, perioadă pentru care Ministerul Energiei a cerut populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul de energie până la 31 august.

Ministerul Energiei estima, la 7 august, că în această perioadă consumul ar putea ajunge la un maxim de 7.800-8.000 MW, față de aproximativ 7.000 MW înaintea valului de caniculă. Nivelul înregistrat marți seara a trecut astfel peste limita superioară a intervalului estimat.

Creșterea consumului are loc într-o perioadă în care producția disponibilă este redusă. Unitatea 1 de la CNE Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, iar autoritățile încearcă să mențină în funcțiune Unitatea 2.

România se află, în acest context, în stare de alertă energetică la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile, începând din 31 iulie.

Guvernul a stabilit și cadrul prin care Transelectrica poate limita, în situații critice, consumul unor mari consumatori industriali, după ce sunt utilizate celelalte măsuri disponibile. Consumatorii casnici nu sunt incluși în acest mecanism.

Depășirea pragului de 8.000 MW s-a produs în orele de seară, când producția de energie fotovoltaică scade, iar diferența dintre consum și producția internă este acoperită prin celelalte capacități disponibile, stocare și importuri.