Transelectrica explică public, într-un moment de presiune maximă asupra Sistemului Electroenergetic Național (SEN), care sunt etapele prin care trece România atunci când apare riscul unui dezechilibru major. De la măsuri tehnice și apeluri la reducerea voluntară a consumului, până la limitări obligatorii și, în ultimă instanță, deconectări manuale, compania descrie mecanismele prin care încearcă să evite o avarie de proporții. Totul se întâmplă în contextul în care Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită pe 13 august, pe fondul debitului extrem de scăzut al Dunării.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, prin Dispecerul Energetic Național (DEN), are responsabilitatea de a menține funcționarea în siguranță a SEN. În situații de criză, procedurile sunt clare și progresive, iar fiecare etapă este activată doar dacă cea precedentă nu reușește să stabilizeze sistemul.

Prima reacție a Transelectrica este una tehnică: utilizarea tuturor resurselor de producție disponibile, activarea rezervelor, optimizarea schimburilor transfrontaliere și solicitarea de ajutor din partea operatorilor din statele vecine.

Aceste acțiuni sunt menite să acopere dezechilibrele anticipate fără a afecta consumatorii.

Dacă riscul persistă, Transelectrica trece la etapa a doua: solicitarea reducerii voluntare a consumului, în special în intervalul critic 19:00–23:00, când producția fotovoltaică dispare, iar consumul casnic rămâne ridicat.

Companiile, instituțiile și populația sunt îndemnate să reducă sarcina, pentru a evita intrarea în etapele obligatorii.

Dacă dezechilibrul nu poate fi compensat prin măsuri voluntare, se activează etapa a treia: limitarea obligatorie a consumului, în baza unei hotărâri a Guvernului.

Consumatorii industriali incluși în „Normativul de limitări ale consumului” sunt notificați cu minimum 24 de ore înainte. Notificarea conține:

momentul începerii aplicării măsurii,

perioada estimată,

tranșele activate,

nivelul reducerii de putere solicitate.

Pentru a evita concentrarea impactului asupra acelorași companii, Transelectrica poate aplica rotirea tranșelor, astfel încât limitările să fie distribuite echitabil.

Ultima etapă, aplicată doar în situații extreme, este deconectarea manuală a unor consumatori. Aceasta intervine exclusiv în condițiile prevăzute de procedurile operaționale și de reglementările în vigoare, având ca scop evitarea unei avarii majore în SEN.

După dispariția cauzei care a generat dezechilibrul, restricțiile sunt ridicate, iar sistemul revine la funcționare normală.

Nuclearelectrica a anunțat astăzi că Unitatea 2 ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Ministerul Energiei confirmă că procedurile tehnice premergătoare opririi controlate au fost inițiate, dar insistă că acestea sunt „uzuale și preventive”.

Totodată, ministerul afirmă că au fost pregătite măsuri pentru acoperirea necesarului intern de energie, în cazul în care reactorul va fi oprit.

Cu o zi înainte, pe 10 august, Nuclearelectrica notificase deja acționarii și investitorii că Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a emis o serie de Avize de Existență a Cazului de Forță Majoră, aplicabile contractelor de livrare de energie electrică. Compania va transmite partenerilor contractuali o estimare privind durata perioadei în care nu își va putea îndeplini obligațiile, în funcție de evoluția situației.

Etapele descrise de Transelectrica arată că România are un cadru clar pentru gestionarea crizelor energetice, însă eficiența acestuia depinde de factori externi: producția internă, importurile disponibile, situația din statele vecine și evoluția condițiilor hidrologice.

Oprirea Unității 2, chiar dacă temporară și controlată, pune presiune suplimentară pe un sistem deja vulnerabil, în care fiecare MW contează.