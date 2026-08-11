Cum va fi acoperit necesarul de energie al României după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Apel de ultimă oră către populație

Oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă, provocată de scăderea dramatică a debitului Dunării, obligă autoritățile să activeze mecanismele de compensare pentru a menține stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național. Ministerul Energiei anunță măsuri imediate și face un apel către populație pentru un consum responsabil în orele de vârf.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul necesar funcționării sistemelor de răcire.

Ministerul Energiei precizează, printr-un comunicat de presă, că aceste operațiuni sunt standard în industria nucleară și nu indică existența unui incident, ci reprezintă măsuri preventive aplicate atunci când parametrii hidrologici impun reducerea treptată a puterii.

Prognozele hidrologice rămân nefavorabile, iar oprirea reactorului este așteptată în cursul acestei săptămâni. Unitatea 2 asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică a României, ceea ce face ca deficitul generat să fie semnificativ.

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit un set de măsuri pentru acoperirea necesarului de energie după oprirea Unității 2.

„Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica”, se precizează în comunicatul ministerului.

Limitarea consumului pentru marii consumatori industriali, în intervalul 19:00–23:00, rămâne ultima opțiune și ar fi aplicată doar dacă restul mecanismelor nu ar fi suficiente. „Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului”, se arată în comunicat.

Măsurile sunt aplicate în conformitate cu legislația de siguranță energetică adoptată în 2026, care stabilește succesiunea intervențiilor în situații de presiune asupra sistemului. Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica și Hidroelectrica, monitorizează permanent evoluția sistemului și evaluează în timp real necesitatea activării fiecărei etape.

Instituția reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00–23:00. Reducerea voluntară a consumului în orele de vârf contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național în această perioadă critică.