Nuclearelectrica confirmă. Centrala nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire. Dunărea a atins un nou minim istoric

Nivelul Dunării a coborât în această dimineață la un minim istoric, iar scăderea dramatică a debitului pune din nou presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Unitatea 2, singurul reactor aflat încă în exploatare, a intrat în procedură de oprire, iar producția ar putea fi sistată complet în următoarele 48 de ore.

La scurt timp după declarațiile directorului adjunct Apele Române, Nuclearelectrica a confirmat posbilitatea opririi complete a centralei de la Cernavodă.

„SN Nuclearelectrica SA anunță ca există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026 Posibilitatea opririi controlate a Unitatii 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada urmatoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare”, a comunicat Nuclearelectrica.

Compania precizează că, în situația în care oprirea Unitatii 2 va fi iminentă joi dimineață, 13 august 2026, Nuclearelectrica va comunica acest aspect.

Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării a fost oprit deja în urmă cu două săptămâni. Oprirea celor două reactoare ar însemna că 20% din producția de energie a țării noastre se oprește.

Situația hidrologică a Dunării s-a deteriorat rapid în ultimele zile, iar debitul fluviului la intrarea în România a coborât marți dimineață la 1.375 m³/s, cu prognoză de scădere pentru săptămâna următoare. Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, a confirmat la Digi24 că evoluția rămâne îngrijorătoare și că autoritățile monitorizează permanent zona Cernavodă.

„În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că Centrala Nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zona au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din Amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1.400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână.”, a declarat directorul adjunct Apele Române.

Astfel, din cauza nivelului extrem de scăzut, centrala nucleară a activat procedura de oprire a Unității 2, singurul reactor care mai produce energie în prezent. Unitatea 1 este deja oprită, iar o oprire completă a centralei ar elimina temporar o sursă esențială de producție într-un moment în care sistemul energetic național este deja tensionat.

Scăderea continuă a Dunării este rezultatul secetei severe și al temperaturilor ridicate care afectează întreg bazinul hidrografic. La începutul lunii august, autoritățile avertizau că debitul ar putea coborî spre 1.450 m³/s, însă evoluția a fost mai rapidă decât estimările.

„Din datele pe care le-am de la Portile de Fier 1 și 2, deja se estimează sub 1.400 de metri cubi pe secundă, deci vorbim de 1.370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează. Categoric nu am mai întâlnit astfel de valori negative, atât de reduse ale debitelor.”, a precizat Sorin Rândașu.

Pentru a menține apa necesară sistemelor de răcire ale centralei, autoritățile au intervenit direct asupra cursului fluviului. Patru barje încărcate cu piatră au fost scufundate controlat în zona brațului Bala, pentru a direcționa mai mult debit către Dunărea Veche și canalul de alimentare al centralei. În paralel, au fost efectuate lucrări de dragare, iar Armata a îndepărtat o stâncă care bloca circulația apei.

Intervențiile au avut un efect temporar, ridicând nivelul apei cu câțiva centimetri și prelungind funcționarea Unității 2. Însă problema de fond rămâne: Dunărea continuă să scadă, iar marja operațională a centralei se reduce de la o zi la alta.

Unitatea 2 de la Cernavodă asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică a României. Oprirea ei ar crește presiunea asupra celorlalte surse de producție și ar putea obliga România să recurgă la importuri suplimentare, într-un moment în care mecanismele de gestionare a situației energetice sunt deja activate pentru luna august.

Specialiștii subliniază că oprirea controlată nu indică o problemă de siguranță a reactoarelor, ci reprezintă procedura standard prin care centrala își protejează instalațiile atunci când condițiile hidrologice nu mai permit operarea în parametri. Ambele unități depind de apa Dunării pentru sistemele de răcire, iar scăderea dramatică a debitului limitează capacitatea centralei de a funcționa în siguranță.

Cu Dunărea în continuă scădere și cu un singur reactor funcțional aflat în procedură de oprire, România se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații energetice din ultimii ani. Autoritățile monitorizează evoluția hidrologică și caută soluții pentru a stabiliza alimentarea cu energie, însă perspectivele pe termen scurt depind exclusiv de evoluția fluviului.