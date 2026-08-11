Anglia, aproape de una dintre cele mai mari victorii de sănătate publică din Europa

Anglia se apropie de un moment istoric în sănătatea publică: eliminarea hepatitei C ca problemă majoră de sănătate. Potrivit datelor oficiale, Anglia este pe cale să devină una dintre primele țări din lume care elimină hepatita C, după ce a reușit să trateze 80% dintre cazurile diagnosticate și să reducă mortalitatea cu peste o treime în ultimii zece ani.

Hepatita C este un virus transmis prin contact cu sânge infectat, cel mai adesea prin folosirea în comun a acelor. Boala este adesea „tăcută”, fără simptome evidente, iar mulți pacienți descoperă infecția abia când apar complicații severe. Netratată, infecția poate provoca leziuni hepatice grave, inclusiv ciroză și cancer hepatic.

Progresele terapeutice au schimbat radical prognosticul. Medicamentele antivirale moderne, administrate timp de 8 până la 12 săptămâni, vindecă peste 95% dintre pacienți.

Din 2015, peste 100.000 de persoane au fost diagnosticate și tratate în Anglia, ceea ce plasează țara în fața obiectivului stabilit de Organizația Mondială a Sănătății pentru 2030.

NHS England a implementat o serie de programe care au permis identificarea persoanelor nediagnosticate:

testare în departamentele de urgență (A&E)

testare la înscrierea la medicul de familie

kituri gratuite de testare la domiciliu

Aceste inițiative au dus la creșterea ratei de diagnosticare, estimată acum la 84,6% din totalul persoanelor infectate — aproape de ținta de 90%.

Autoritățile britanice, citate de BBC, recomandă testarea persoanelor născute în țări precum Ucraina, România, Estonia, Letonia, Polonia, Albania, Lituania, Bulgaria, Cehia sau Slovacia. Unele dintre acestea ar fi putut fi expuse la proceduri medicale sau stomatologice înainte de 1991, perioadă în care standardele de siguranță erau diferite.

Testarea se poate face gratuit, printr-un kit confidențial comandat online, fără a fi necesară consultarea medicului de familie.

Deși obiectivul privind reducerea mortalității cu 65% nu a fost încă atins, experții cred că Anglia îl poate îndeplini înainte de 2030.

Hepatitis C Trust afirmă că Anglia este „pe punctul de a realiza una dintre cele mai mari victorii de sănătate publică din istoria țării”. Prof. Frankie Swords, director medical al NHS, spune că Anglia este „lider mondial” în eliminarea bolii și îndeamnă persoanele din grupele de risc să se testeze.

„Suntem hotărâți să găsim și să tratăm fiecare persoană care are nevoie de ajutor”, a declarat el, subliniind importanța testării gratuite la domiciliu.

Pentru a îndeplini toate criteriile OMS, Anglia trebuie să atingă:

o reducere de 65% a mortalității față de nivelul din 2015

o rată de diagnosticare de 90%

menținerea accesului la tratament pentru toate categoriile vulnerabile

Experții cred că aceste obiective pot fi atinse înainte de 2030, dacă ritmul actual se menține.