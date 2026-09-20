Nigel Farage, liderul Reform UK, a declarat că ar vrea să-l aducă în Marea Britanie pe Tom Homan, consilierul lui Donald Trump pentru politica de imigrație, pentru a contribui la securizarea frontierelor britanice, potrivit Irish Time. Declarația a fost făcută în timpul unei apariții publice în Statele Unite, unde Farage a vorbit și despre relația Europei cu administrația Trump.

Farage l-a lăudat pe Homan pentru modul în care a abordat aplicarea legislației privind imigrația în SUA. În timpul evenimentului la care participa și consilierul american, liderul Reform UK a spus, într-o formulare prezentată drept o glumă: „Am o veste groaznică pentru dumneavoastră. Îl răpim pe Tom Homan și îl luăm cu noi pentru a ne securiza frontierele.”

Tom Homan este una dintre figurile centrale ale politicii administrației Trump în domeniul imigrației și al controlului frontierei. În calitate de consilier pe probleme legate de Immigration and Customs Enforcement (ICE), el a susținut o aplicare mai strictă a legislației americane privind imigrația.

ICE este agenția federală responsabilă, între altele, de identificarea, reținerea și îndepărtarea din Statele Unite a anumitor persoane care nu au drept legal de ședere.

Activitatea agenției a fost intens criticată de organizații pentru drepturile omului și de alte grupuri civice, în special în contextul operațiunilor desfășurate în timpul administrației Trump. The Guardian notează că ICE s-a aflat sub o atenție sporită și după incidente armate în care au fost implicate forțe de imigrație.

Homan a ocupat funcții importante și în primul mandat al lui Donald Trump. El a fost implicat în elaborarea și aplicarea politicilor administrației privind imigrația, inclusiv în perioada în care politica de „toleranță zero” a dus la separarea unor familii de migranți la frontiera SUA.

Declarațiile lui Farage vin într-un moment în care Reform UK promovează o abordare strictă asupra imigrației ilegale. Formațiunea susține, printre altele, deportarea persoanelor care au intrat ilegal în Marea Britanie și măsuri pentru oprirea ambarcațiunilor care transportă migranți peste Canalul Mânecii.

Farage îl intervievase anterior pe Homan în cadrul emisiunii sale de la GB News și l-a descris drept un oficial care nu face compromisuri în privința aplicării legislației privind imigrația.

În acest context, declarația despre aducerea lui Homan în Marea Britanie poate fi privită ca o referire directă la interesul lui Farage pentru modelul american de aplicare a politicilor de frontieră. Nu există însă informații că ar exista un plan oficial pentru ca Homan să ocupe o funcție în guvernul britanic.

În cadrul aceleiași vizite în Statele Unite, Farage a criticat modul în care administrația Trump este prezentată în presa tradițională și a cerut Europei să adopte o perspectivă pe care a descris-o drept „mai bună și mai rațională” asupra președintelui american.

„Este important ca țara noastră, dar și Europa, să aibă o viziune mai bună și mai rațională asupra Americii decât cea pe care o oferă administrația Trump prin intermediul mass-mediei tradiționale, care, sincer vorbind, prezintă întregul proiect ca fiind malefic”, a spus liderul Reform UK.

Poziția lui Farage față de Trump nu a fost însă constantă în toate chestiunile. În lunile precedente, liderul Reform UK s-a distanțat de unele dintre deciziile președintelui american, inclusiv în privința războiului din Iran.

O altă divergență recentă a apărut după ce Donald Trump a declarat că și-ar dori să vadă o Irlandă unită.

Farage a respins această perspectivă și a reafirmat poziția sa potrivit căreia Irlanda de Nord trebuie să rămână parte a Regatului Unit.

„Irlanda de Nord este o parte mândră și integrantă a Regatului Unit”, a declarat Farage. El a adăugat că, în opinia sa, locuitorii Irlandei de Nord nu doresc nici un referendum privind statutul teritoriului și nici unificarea Irlandei.

Declarațiile arată că, deși Farage susține public anumite politici ale administrației Trump, în special în domeniul imigrației, pozițiile celor doi politicieni nu coincid în toate problemele de politică externă și constituțională.

Vizita lui Farage în Statele Unite are loc într-o perioadă în care Reform UK încearcă să își consolideze poziția în politica britanică și să promoveze politici mai restrictive în domeniul imigrației.

În același timp, relația dintre Londra și Washington este urmărită îndeaproape pe fondul divergențelor privind Iranul și Orientul Mijlociu. Declarațiile lui Farage privind administrația Trump se înscriu astfel într-un context mai larg al dezbaterilor din Marea Britanie despre relația cu Statele Unite și despre politicile privind frontierele.