Statele Unite au avertizat sâmbătă, 19 septembrie, că ostilitățile din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile teroriștii houthi asupra Arabiei Saudite, se pot „agrava rapid”, după ce gruparea yemenită a revendicat atacuri cu rachete și drone asupra Riadului și a unor instalații petroliere din Yanbu, potrivit agenției de știri Andalu Anjansi.

Atacul asupra capitalei saudite marchează o nouă etapă a confruntării dintre Arabia Saudită și teroriștii houthi, susținuți de Iran.

În Riad au fost auzite explozii, iar o coloană de fum negru a fost observată în apropierea aeroportului internațional King Khalid, unde un incendiu a izbucnit la un rezervor de combustibil.

Autoritățile saudite au anunțat că o rachetă balistică îndreptată spre capitală a fost interceptată.

Departamentul de Stat american le-a transmis cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu să manifeste o vigilență sporită, avertizând că situația de securitate este complexă și că există posibilitatea unei escaladări rapide. Washingtonul a menționat în mod explicit atacurile houthi împotriva Arabiei Saudite, inclusiv cele care au vizat infrastructura civilă și aeroporturile.

Avertismentul vine într-un moment în care conflictul din Yemen se extinde dincolo de zonele în care atacurile houthi asupra Arabiei Saudite fuseseră concentrate în ultimele săptămâni.

Riadul a emis în timpul nopții alerte privind o posibilă amenințare aeriană pentru capitală și alte zone ale țării. Potrivit autorităților saudite, nu au fost raportate victime sau pagube semnificative în urma atacului asupra Riadului.

teroriștii houthi au afirmat că au efectuat două operațiuni militare folosind rachete balistice, rachete de croazieră și drone, potrivit agențieie AFP.

Potrivit purtătorului de cuvânt militar Yahya Saree, una dintre operațiuni a vizat „obiective sensibile” din Riad, iar cealaltă instalații ale companiei petroliere Aramco din Yanbu, port important de la Marea Roșie. Afirmațiile grupării privind efectele atacurilor nu au putut fi verificate independent.

În același timp, coaliția condusă de Arabia Saudită a susținut că apărarea antiaeriană a interceptat racheta balistică îndreptată spre Riad și că au fost dejucate și alte atacuri asupra unor orașe precum Bisha, Taif, Farasan și Yanbu.

La aeroportul King Khalid din Riad, un incendiu a fost observat în apropierea unui depozit de combustibil. Un jurnalist AFP aflat la fața locului a relatat că pompierii au intervenit pentru stingerea focului, iar imaginile verificate de agenție au arătat o coloană de fum deasupra zonei aeroportului.

Atacurile asupra capitalei sunt semnificative deoarece, după reluarea actualei escaladări în luna iulie, loviturile houthi asupra Arabiei Saudite se concentraseră în principal asupra unor obiective din sudul țării, a infrastructurii energetice și a unor zone de coastă.

Riadul fusese însă vizat și în timpul conflictului regional mai amplu, însă actuala ofensivă houthi reprezintă o nouă fază a confruntării dintre grupare și Arabia Saudită. Reuters a relatat că ofensiva terestră a houthi a avansat în ultimele săptămâni de-a lungul coastei Mării Roșii, afectând pozițiile forțelor susținute de Riad.

Houthi forces struck the Saudi capital today, hitting fuel storage infrastructure at Riyadh International Airport. pic.twitter.com/lpRHpyIsXf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 19, 2026

În paralel, ONU a avertizat asupra deteriorării situației umanitare din Yemen. Potrivit informațiilor relatate în ultimele zile, peste 100.000 de persoane au fost strămutate în urma intensificării luptelor.

Escaladarea are implicații și pentru piețele energetice. Arabia Saudită este unul dintre principalii producători și exportatori de petrol ai lumii, iar atacurile asupra infrastructurii energetice și perturbarea rutelor maritime sporesc preocupările privind aprovizionarea globală.

Prețul petrolului Brent s-a menținut în această săptămână peste pragul de 100 de dolari pe baril. Pe 17 septembrie, Brent a închis la 104,82 dolari, în timp ce petrolul american WTI s-a situat la 101,91 dolari. Reuters a relatat că investitorii urmăresc în special riscurile asupra exporturilor saudite și asupra rutelor prin Marea Roșie și strâmtoarea Bab al-Mandab.

Yanbu are o importanță strategică în acest context. Portul de la Marea Roșie este legat de infrastructura petrolieră a Arabiei Saudite și reprezintă una dintre rutele prin care petrolul saudit poate ajunge pe piețele internaționale.

Avertismentul american reflectă riscul ca luptele din Yemen și confruntarea dintre houthi și Arabia Saudită să se suprapună peste conflictul regional mai larg.

Statele Unite le-au recomandat americanilor aflați în regiune să urmărească informațiile privind funcționarea aeroporturilor și eventualele anulări de zboruri sau închideri ale spațiului aerian.

Pentru moment, autoritățile saudite au anunțat încetarea alertelor aeriene după atacurile de sâmbătă, însă schimburile de lovituri dintre Riad și teroriștii houthi continuă să reprezinte un factor de risc pentru securitatea regională și pentru transporturile energetice.