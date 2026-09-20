China și Rusia vor avea acces limitat la infrastructura strategică și la investițiile sensibile din Groenlanda în baza noului acord de securitate încheiat de Statele Unite, Danemarca și autoritățile groenlandeze, potrivit Fox News.

Înțelegerea permite Washingtonului să își extindă prezența militară pe insulă și introduce restricții menite să împiedice statele din afara NATO să își consolideze poziția în această zonă strategică a Arcticii.

Acordul a fost anunțat vineri, 18 septembrie 2026, de președintele Donald Trump și reprezintă o schimbare importantă în modul în care Statele Unite abordează securitatea Groenlandei.

Potrivit informațiilor disponibile, statele din afara NATO nu vor putea construi baze militare pe insulă, iar anumite investiții considerate sensibile vor necesita aprobarea Statelor Unite și a aliaților lor. În același timp, Danemarca și Groenlanda susțin că înțelegerea nu modifică suveranitatea asupra teritoriului.

Restricțiile sunt relevante în primul rând pentru China și Rusia, două dintre statele care și-au extins interesul pentru regiunea arctică în ultimii ani.

În cazul Chinei, preocuparea Washingtonului vizează în special investițiile economice, accesul la infrastructură și posibilitatea obținerii unor avantaje strategice prin proiecte civile în Groenlanda. Beijingul a urmărit în trecut proiecte și oportunități economice în regiunea arctică, inclusiv în domeniul resurselor naturale și al infrastructurii.

Rusia reprezintă o preocupare diferită, legată în principal de dimensiunea militară. Moscova are o prezență importantă în Arctica și și-a dezvoltat infrastructura militară în nordul teritoriului său, în timp ce ruta maritimă de nord a devenit un element important al strategiei ruse în regiune.

Prin noul acord, Washingtonul urmărește să împiedice apariția unor facilități militare sau a unor investiții strategice care ar putea oferi Beijingului sau Moscovei o poziție mai puternică în Groenlanda.

Groenlanda ocupă o poziție geografică importantă între America de Nord și Europa și se află în apropierea rutelor strategice din Atlanticul de Nord și Arctica.

Insula este importantă pentru supravegherea spațiului aerian și maritim și pentru sistemele de avertizare și apărare ale Americii de Nord. Statele Unite au deja o instalație militară în Groenlanda, Pituffik Space Base, utilizată inclusiv pentru misiuni de avertizare antirachetă și supraveghere spațială.

Pe măsură ce accesul la regiunea arctică devine mai important pentru marile puteri, poziția Groenlandei capătă o valoare strategică suplimentară.

Acordul permite Statelor Unite să își extindă prezența militară în Groenlanda, iar administrația Trump a anunțat că va începe procesul de dezvoltare a unei prezențe militare mai ample în zone considerate potrivite pentru apărare.

Trump a afirmat că înțelegerea oferă Statelor Unite posibilitatea de a face „ceea ce este necesar” pentru securitatea Groenlandei și a SUA.

Secretarul de stat Marco Rubio a prezentat acordul drept o garanție pe termen lung pentru interesele americane de securitate în Arctica.

Anunțul președintelui american a provocat însă întrebări privind amploarea exactă a acordului.

Trump a afirmat că înțelegerea oferă Statelor Unite „control permanent” asupra securității și a altor nevoi legate de Groenlanda. Danemarca și autoritățile groenlandeze au transmis însă că acest lucru nu înseamnă transferul suveranității către Statele Unite.

Acordul trebuie să fie semnat și să treacă prin procedurile parlamentare necesare înainte de a intra în vigoare.

Colonelul american în retragere Grant Newsham, expert în securitate, a descris acordul drept unul dintre cele mai importante momente strategice pentru Statele Unite și l-a comparat cu achiziția Alaska din 1867.

„Este un lucru important. Este chiar la nivelul achiziției Alaska”, a declarat Newsham pentru Fox News.

El a precizat însă că există o diferență esențială: Statele Unite nu cumpără Groenlanda. În opinia sa, acordul oferă Washingtonului posibilitatea de a controla aspectele de securitate ale insulei și de a împiedica Rusia și China să obțină o poziție strategică acolo.

Declarațiile lui Newsham reprezintă evaluarea sa asupra importanței acordului și nu modifică statutul juridic al Groenlandei.

Detaliile complete ale acordului urmează să fie clarificate pe măsură ce documentul va fi formalizat. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, procedurile parlamentare din Danemarca și Groenlanda sunt necesare înainte ca înțelegerea să intre în vigoare.

Pentru Statele Unite, obiectivul declarat este consolidarea poziției de securitate în Arctica și împiedicarea unor adversari precum China și Rusia să obțină acces militar sau economic strategic în Groenlanda.

Pentru Danemarca și Groenlanda, problema centrală rămâne menținerea suveranității și a integrității teritoriale, în condițiile unei prezențe americane extinse.