Criză politică în Polonia. Președintele Karol Nawrocki, s-a întors vineri în timp ce se afla în drum spre Senegal, după ce au fost emise ordine de suspendare din funcție a președintelui Tribunalului Constituțional al țării și a adjunctului său. Politicienii opoziției au descris măsura drept o „lovitură de stat”, în timp ce prim-ministrul Donald Tusk susține că ar fi vorba de „eforturi de restabilire a statului de drept”, potrivit TP World.

Ordinele de suspendare au escaladat o dispută de lungă durată privind conducerea instanței și statutul a cinci judecători aleși de parlament, dar cărora li s-a interzis să audieze cazurile de către președintele Tribunalului Constituțional al Poloniei, Bogdan Święczkowski. Nawrocki a refuzat să primească jurământul lor. Ulterior, cei cinci judecători au depus jurământul în cadrul unor ceremonii din parlament, pe care Nawrocki și Święczkowski nu le recunosc ca fiind valide.

Tribunalul Constituțional, o instanță specializată care se pronunță asupra constituționalității legilor poloneze, se află de ani de zile în centrul controverselor judiciare, partidele acum la putere acuzând guvernul anterior condus de partidul conservator Lege și Justiție (PiS) de politizarea instituției prin popularea acesteia cu judecători loiali.

Guvernul de coaliție condus de prim-ministrul Donald Tusk, care a ajuns la putere la sfârșitul anului 2023, a ignorat în mod constant hotărârile Tribunalului Constituțional, contestând legitimitatea organismului.

Vineri, una dintre cele cinci judecătoare, Anna Korwin-Piotrowska, a emis ordine de suspendare din funcție a președintelui Święczkowski și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański, pentru o lună. Protestele din fața sediului Tribunalului au devenit violente.

Invocând vechimea sa în funcție ca judecător, Korwin-Piotrowska a invocat articolul 130 din Legea poloneză privind organizarea instanțelor comune ca temei juridic pentru suspendări.

Prevederea permite ca un judecător să fie eliberat temporar din funcție dacă „este reținut după ce a fost prins în flagrant delict de comiterea unei infracțiuni intenționate sau dacă natura actului comis de judecător este de așa natură încât demnitatea instanței sau interesele esențiale ale serviciului impun îndepărtarea imediată a acestuia din îndeplinirea atribuțiilor oficiale”.

Președintele Karol Nawrocki a declarat că se întoarce deoarece „într-un moment ca acesta, președintele trebuie să fie în Polonia”.

Nawrocki a făcut anunțul pe X după ce poliția a intrat în clădirea Tribunalului Constituțional din Varșovia. Manifestanții din exterior începuseră să arunce cu obiecte.

Profilul X al Tribunalului a publicat un mesaj în care se preciza că site-ul său web a fost preluat ilegal și că Święczkowski rămâne președintele organismului.

Purtătorul de cuvânt al instanței a declarat că Bogdan Święczkowski a rămas la conducerea Tribunalului Constituțional „indiferent ce ar putea imagina cineva” și a spus că intervenția poliției a fost planificată.

„Bănuiesc că cei care au fost sceptici cu privire la avertismentul președintelui Tribunalului Constituțional privind o lovitură de stat nu mai râd”, a declarat Weronika Ścibór pentru postul de televiziune Republika.

Korwin-Piotrowska, care a preluat cu de la sine putere și președinția interimară a Tribunalului, a declarat că acțiunile sale au fost justificate de „necesitatea constituțională primordială” și l-a acuzat pe Święczkowski de o serie de abateri, inclusiv împiedicarea convocării Adunării Generale a instanței.

De asemenea, ea l-a acuzat că a împiedicat cinci persoane - al căror statut nu este recunoscut de Święczkowski - să judece, precum și că a încălcat regulile de numire a judecătorilor pentru a audia cazuri și că a marginalizat cazuri de importanță publică pentru a acorda prioritate altora din motive politice.

O dispută politică de lungă durată privind Tribunalul Constituțional a paralizat efectiv instituția.

Numirea judecătorilor la Tribunalul Constituțional a devenit punctul central al unui impas între guvernul Poloniei și președinte.

Compoziția curții și procesul de numire a judecătorilor acesteia au fost probleme importante într-o dispută privind statul de drept dintre fostul guvern anticomunist și UE.

Comisia Europeană a reținut zeci de miliarde de euro din finanțarea Poloniei, acuzând fostul guvern de „regres democratic” și „politizare a sistemului judiciar”.

Tusk susține că „restabilirea statului de drept” ar fi datoria guvernului și necesită acțiuni decisive după ani de ceea ce a descris ca fiind fărădelegi sub fostul guvern Lege și Justiție (PiS).