Trei persoane au fost rănite sâmbătă într-o școală din Varșovia, după ce o tânără de 21 de ani le-a atacat cu un obiect periculos, potrivit Associated Press. Incidentul este al treilea atac violent înregistrat într-o instituție de învățământ din Polonia în mai puțin de o săptămână și a determinat autoritățile să mențină măsurile sporite de securitate.

În paralel, poliția poloneză a anunțat că a reținut 76 de persoane la nivel național și a efectuat verificări în aproape 50.000 de unități de învățământ. Potrivit informațiilor transmise de Associated Press, anchetatorii nu au confirmat că atacurile ar fi fost coordonate sau că ar exista o provocare online care să-i fi încurajat pe tineri să recurgă la violență.

Cel mai recent incident s-a produs sâmbătă, într-o instituție de învățământ din Varșovia. Potrivit lui Jakub Filipiak, purtătorul de cuvânt al poliției din capitala Poloniei, o tânără de 21 de ani a rănit o adolescentă de 17 ani folosind un „obiect periculos”.

Alte două persoane, în vârstă de 17 și 24 de ani, au fost rănite în același incident. Reprezentantul poliției a precizat că niciuna dintre victime nu a suferit răni care să le pună viața în pericol.

Atacul are loc după alte două incidente violente înregistrate la începutul săptămânii, ambele în provincia Mazovia, din centrul-estul Poloniei.

Miercuri, un elev în vârstă de 19 ani a rănit nouă persoane cu un obiect ascuțit într-o școală profesională. Joi, un adolescent de 15 ani a atacat mai multe persoane cu un cuțit la fosta sa școală. Un angajat al instituției a fost ucis, iar alte două persoane au fost rănite.

Succesiunea incidentelor a provocat îngrijorare în rândul părinților și al personalului școlar. Unele instituții au suspendat preventiv cursurile de vineri, în timp ce autoritățile au intensificat patrulele în apropierea școlilor.

Autoritățile poloneze au anunțat sâmbătă că operațiunile desfășurate la nivel național pentru prevenirea violenței în instituțiile de învățământ au dus la reținerea a 76 de persoane.

Atak maczetą na warszawskiej Pradze! Zaatakowano nastolatki 21-letnia kobieta zaatakowała nożem dwie nastolatki przed szkołą przy ul. Mińskiej w Warszawie. Poszkodowane trafiły do szpitala. Policja otrzymała zgłoszenie i prowadzi interwencję – poinformował Polsat News mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. https://t.co/iZSZyZNoYH — Andrzej Holinka 🇵🇱 #Nawrocki2030 🇵🇱 ✌️ (@HolinkaPis) October 10, 2026

Poliția a efectuat, de asemenea, verificări în aproape 50.000 de unități de învățământ, în cadrul măsurilor de securitate adoptate după incidentele din cursul săptămânii.

Până la momentul informațiilor publicate, anchetatorii nu identificaseră dovezi care să indice că tinerii ar fi fost îndemnați, prin intermediul unei provocări online, să comită atacuri în școli.

De asemenea, autoritățile nu confirmaseră existența unei legături între cele trei incidente. Faptul că atacurile s-au produs într-un interval scurt nu demonstrează, în sine, că acestea au fost organizate sau coordonate.

După cele trei atacuri, guvernul polonez a anunțat că va menține măsurile sporite de securitate în instituțiile de învățământ.

Autoritățile intenționează să organizeze și cursuri de pregătire pentru gestionarea situațiilor de criză. Acestea ar urma să îi ajute pe angajații școlilor să reacționeze mai eficient în cazul unor incidente violente și să protejeze elevii și personalul.

Premierul Donald Tusk a susținut, de asemenea, adoptarea unui proiect legislativ care să permită blocarea conținutului dăunător de pe internet, în cadrul eforturilor de prevenire a violenței.

Inițiativa se înscrie într-un demers mai amplu al autorităților de a consolida protecția elevilor, atât prin măsuri aplicate în școli, cât și prin intervenții care vizează mediul online.

Cele trei incidente au avut consecințe diferite, de la persoane rănite la pierderea unei vieți omenești. Ca răspuns, autoritățile au intensificat controalele, au suplimentat patrulele și pregătesc măsuri suplimentare pentru gestionarea situațiilor de criză.

Deocamdată, poliția nu a confirmat că atacurile ar avea o cauză comună sau că ar fi fost coordonate. Anchetele și măsurile de securitate rămân esențiale pentru clarificarea circumstanțelor și prevenirea unor noi incidente.