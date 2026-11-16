România și Polonia își consolidează cooperarea pe Flancul Estic. Ce au discutat miniștrii de Externe la Bruxelles
- Bianca Ion
- 16 noiembrie 2026, 23:04
Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit luni, 16 noiembrie 2026, cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, în marja Consiliului Afaceri Externe desfășurat la Bruxelles. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul securității și coordonarea celor două state în privința procesului de pace din Ucraina.
România și Polonia continuă cooperarea în domeniul securității
Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc în contextul participării la reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene.
Dan Neculăescu a prezentat principalele subiecte abordate într-un mesaj publicat pe Facebook, în care a făcut referire la rolul României și Poloniei în asigurarea securității regionale.
„Am avut astăzi o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles.
România şi Polonia rămân doi piloni strategici pe Flancul Estic şi acţionează în strânsă coordonare”, a scris ministrul pe Facebook.
Procesul de pace din Ucraina, pe agenda discuțiilor
Un alt subiect al întâlnirii a fost situația din Ucraina, în special menținerea dialogului dintre București și Varșovia cu privire la procesul de pace.
„Ducem mai departe cooperarea noastră bilaterală în domeniul securităţii şi ţinem permanent legătura în privinţa procesului de pace din Ucraina”, a mai transmis ministrul Dan Neculăescu.
Potrivit mesajului său, cele două țări vor continua colaborarea în domeniul securității și schimbul de informații privind evoluțiile legate de Ucraina.
Ministrul român de Externe, discuții la sediul NATO
Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a participat luni, 16 noiembrie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, unde securitatea Mării Negre și situația din Ucraina s-au numărat printre principalele teme de discuție. Agenda oficialului român a inclus și o serie de întrevederi la nivel înalt, inclusiv discuții la Cartierul General al NATO.
La reuniunea miniștrilor de Externe din statele membre UE, șeful diplomației române a susținut importanța securității Mării Negre pentru întreaga Uniune Europeană. În contextul incidentelor repetate și al pericolelor care vizează navigația comercială, Dan Neculăescu a pledat pentru protejarea libertății de navigație și accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.
Un alt subiect important a fost războiul din Ucraina. Ministrul român a susținut necesitatea obținerii păcii și continuarea sprijinului multidimensional pentru această țară, în perspectiva sezonului rece.