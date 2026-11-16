Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit luni, 16 noiembrie 2026, cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, în marja Consiliului Afaceri Externe desfășurat la Bruxelles. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul securității și coordonarea celor două state în privința procesului de pace din Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc în contextul participării la reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Dan Neculăescu a prezentat principalele subiecte abordate într-un mesaj publicat pe Facebook, în care a făcut referire la rolul României și Poloniei în asigurarea securității regionale.

„Am avut astăzi o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles.

România şi Polonia rămân doi piloni strategici pe Flancul Estic şi acţionează în strânsă coordonare”, a scris ministrul pe Facebook.

Un alt subiect al întâlnirii a fost situația din Ucraina, în special menținerea dialogului dintre București și Varșovia cu privire la procesul de pace.

„Ducem mai departe cooperarea noastră bilaterală în domeniul securităţii şi ţinem permanent legătura în privinţa procesului de pace din Ucraina”, a mai transmis ministrul Dan Neculăescu.

Potrivit mesajului său, cele două țări vor continua colaborarea în domeniul securității și schimbul de informații privind evoluțiile legate de Ucraina.