Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Dan Neculăescu, va participa luni, 16 noiembrie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, unde securitatea Mării Negre și situația din Ucraina se vor număra printre principalele teme de discuție. Agenda oficialului român include și o serie de întrevederi la nivel înalt, inclusiv discuții la Cartierul General al NATO.

La reuniunea miniștrilor de Externe din statele membre UE, șeful diplomației române va susține importanța securității Mării Negre pentru întreaga Uniune Europeană. În contextul incidentelor repetate și al pericolelor care vizează navigația comercială, Dan Neculăescu va pleda pentru protejarea libertății de navigație și accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

Un alt subiect important va fi războiul din Ucraina. Ministrul român va susține necesitatea obținerii păcii și continuarea sprijinului multidimensional pentru această țară, în perspectiva sezonului rece.

Totodată, va promova implicarea activă a Uniunii Europene în eforturile diplomatice și va prezenta contribuția României la discuțiile privind viitorul Ucrainei.

Pe agenda reuniunii se află și combaterea atacurilor hibride rusești, în contextul cărora oficialul român va susține necesitatea unui răspuns european ferm și coordonat.

Programul ministrului de Externe cuprinde și participarea la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională, care va avea ca temă centrală regiunea Mării Negre.

De asemenea, Dan Neculăescu va avea întâlniri bilaterale cu omologi din state partenere și cu oficiali europeni. Sunt programate întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai conducerii Parlamentului European, precum și discuții la Cartierul General al NATO.

Vizita oficialului român va include și participarea la un eveniment organizat în Parlamentul European, dedicat împlinirii a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.