Un atac cu cuțitul a avut loc joi dimineață, 8 octombrie, la o școală primară din Leszczydół-Nowiny, localitate din apropierea orașului Wyszków, în Voievodatul Mazovia. Potrivit informațiilor publicate de Fakt.pl, un elev ar fi atacat un portar al școlii, iar mai multe persoane au fost rănite.

Serviciile de urgență au intervenit rapid la unitatea de învățământ. Un elicopter a aterizat în apropierea școlii, iar echipele medicale au acordat îngrijiri victimelor. La un moment dat, o persoană era resuscitată, potrivit relatărilor inițiale.

Polițiștii, sprijiniți de pompieri, au securizat zona școlii și au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs atacul.

Primele informații indicau că incidentul a implicat utilizarea unei arme albe și că numărul victimelor este mai mare decât cel raportat inițial.

Un reprezentant al pompierilor, căpitanul superior Daniel Wachowski, a declarat pentru Fakt că echipajele de intervenție sprijină activ operațiunile desfășurate de polițiști la școală.

„Pot confirma că desfășurăm operațiuni; trei persoane au fost rănite”, a declarat oficialul pentru publicația poloneză.

Potrivit informațiilor preliminare, atacul ar fi început după ce un elev a scos un cuțit și l-a atacat pe portarul unității de învățământ. Nu sunt disponibile, deocamdată, informații complete despre identitatea atacatorului, motivul agresiunii sau starea exactă a tuturor victimelor.

Poliția a confirmat că a primit o sesizare privind incidentul și că ofițeri din cadrul departamentului de prevenire au fost trimiși imediat la fața locului.

Zona școlii a fost securizată, iar intervenția serviciilor de urgență a continuat pentru acordarea de ajutor victimelor și clarificarea situației.

Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs atacul și dacă există și alte persoane implicate. Informațiile privind numărul victimelor și starea acestora sunt în curs de actualizare.

Reamintim că, în urmă cu o zi, șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul produs miercuri într-o școală din orașul Ostrołęka, din Polonia.