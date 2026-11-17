Podul Crimeei a fost vizat de un nou atac în noaptea de luni spre marți, 17 noiembrie 2026, potrivit autorităților instalate de Moscova în peninsula ocupată.

Anunțul a venit după ce primarul Kievului a anunțat lovituri ruse asupra a două poduri importante peste Nipru și avarierea infrastructurii capitalei ucrainene. Amploarea pagubelor provocate de noul atac asupra podului Kerci nu era confirmată de toate sursele consultate.

Circulația pe podul care leagă Crimeea de Rusia a fost suspendată din nou, la numai câteva ore după reluarea parțială a traficului în urma atacului precedent. La Kiev, autoritățile au semnalat întreruperi ale alimentării cu apă și căldură în unele cartiere, în contextul unui nou val de bombardamente.

Serghei Aksionov, liderul administrației instalate de Rusia în Crimeea, a atribuit noul atac forțelor ucrainene și le-a cerut șoferilor să evite deplasările către pod. Interfax a relatat că un apel similar a fost transmis de Mihail Razvojaev, șeful administrației ruse din Sevastopol.

Potrivit The Kyiv Independent, imagini distribuite pe rețelele sociale păreau să surprindă o explozie în zona podului. Publicația a precizat însă că nu putea verifica independent pagubele și că autoritățile de la Kiev nu comentaseră atacul la momentul publicării.

Prima lovitură din această succesiune de atacuri fusese raportată luni, 16 noiembrie. Autoritățile ruse au anunțat ulterior reluarea circulației rutiere în regim alternativ, pe o singură bandă. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a descris avariile acelui atac drept minore. Evaluarea sa se referea la incidentul de luni, înaintea noului atac anunțat în cursul nopții.

Primarul Vitali Kliciko a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, Podul de Nord și Podul de Sud din Kiev au fost lovite în atacul rusesc de luni seară. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră asupra unei amenințări cu rachete balistice, iar apărarea antiaeriană a intervenit deasupra capitalei.

Kliciko a raportat și avarierea unor sisteme de infrastructură critică, precum și perturbarea alimentării cu apă și căldură în anumite zone. Martorii citați de Reuters au auzit o serie de explozii puternice în Kiev. Agenția a relatat și despre atacuri în alte regiuni ale Ucrainei, precizând că nu putea confirma imediat, în mod independent, toate informațiile comunicate de autoritățile locale.

TASS pune accentul pe reacția autorităților și pe gestionarea circulației. Agenția rusă de stat a relatat că administrațiile din Crimeea și Sevastopol își coordonează măsurile după noul atac și le recomandă șoferilor să amâne călătoriile. Separat, în relatarea despre lovitura din 16 noiembrie, TASS a preluat evaluarea Kremlinului potrivit căreia pagubele erau minore.

Ziarul Kommersant urmărește consecințele asupra transportului. Publicația a consemnat o nouă oprire a circulației începând cu ora 23:54, ora Moscovei, pe 16 noiembrie. În materialul dedicat atacului precedent, intitulat, în traducere, „Podul Crimeei a supraviețuit loviturii”, ziarul a prezentat intervențiile autorităților, alternativele de transport și declarațiile oficiale despre avarii.

RBC relatează și efectele bombardamentelor asupra Kievului. Publicația a preluat informațiile lui Kliciko despre cele două poduri și întreruperile de apă și căldură. Articolul include și poziția Ministerului rus al Apărării, care susține că vizează obiective militare, energetice și infrastructura asociată. Aceasta reprezintă justificarea oficială a Moscovei, nu o verificare independentă a naturii fiecărei ținte.

Podul de aproximativ 19 kilometri reprezintă o legătură rutieră și feroviară între Rusia și Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Moscova în 2014. Este atât o rută de aprovizionare, inclusiv pentru forțele ruse din teritoriile ocupate, cât și un simbol al controlului rusesc asupra peninsulei.

Construcția a mai fost vizată în 2022 și 2023. În iunie 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat o operațiune subacvatică împotriva pilonilor podului. Repetarea atacurilor arată importanța acestei legături în războiul asupra infrastructurii de transport.

Înaintea atacurilor, Volodimir Zelenski le ceruse ucrainenilor să respecte alertele aeriene, invocând informații despre lovituri ruse planificate pentru luni seară și marți. Președintele ucrainean a afirmat, separat, că Rusia primește lunar zeci de rachete balistice din Coreea de Nord și a solicitat sprijin militar suplimentar din partea partenerilor europeni.

Atacurile au avut loc în paralel cu noi discuții diplomatice. Zelenski a anunțat consultări online cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu reprezentanți europeni, precum și pregătirea unei reuniuni la Berlin în cadrul „coaliției de voință”. Potrivit președintelui ucrainean, discuția a fost dificilă, iar obiectivul Kievului rămâne încheierea războiului cu garanții de securitate.