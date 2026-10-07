Șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul produs miercuri într-o școală din orașul Ostrołęka, din Polonia, au anunțat autoritățile, citate de Reuters.

Poliția a precizat că suspectul implicat în atacul cu cuțitul a fost reținut, iar situația a fost adusă sub control.

Primarul orașului Ostrołęka, Paweł Niewiadomski, a confirmat că în cadrul instituției de învățământ a avut loc un atac și că mai multe persoane au fost rănite. Edilul a transmis că intervenția autorităților a permis stabilizarea situației.

„Cea mai importantă informație este că situația a fost adusă sub control”, a declarat Paweł Niewiadomski într-un comunicat.

Postul privat RMF FM, citat în informațiile inițiale despre incident, a relatat că presupusul atacator este un elev în vârstă de 19 ani al școlii în care s-a produs atacul. Potrivit aceleiași surse, două dintre persoanele rănite se află în stare gravă.

Majoritatea victimelor ar fi elevi, conform RMF FM. Printre persoanele rănite s-ar afla și un cadru didactic.

Incidentul a mobilizat rapid forțele de ordine și serviciile de intervenție, iar autoritățile au transmis că situația este sub control. Poliția nu a oferit, în informațiile inițiale, detalii despre motivul atacului sau despre modul în care s-a desfășurat agresiunea.

De asemenea, nu au fost prezentate deocamdată informații oficiale suplimentare privind identitatea victimelor sau natura exactă a rănilor suferite de cele șapte persoane.

Atacul a avut loc într-un oraș din nord-estul Poloniei, iar ancheta urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul. Reținerea suspectului permite autorităților să desfășoare investigațiile și să clarifice inclusiv motivul pentru care acesta ar fi recurs la violență.

Informațiile despre numărul victimelor și gravitatea rănilor au fost furnizate în primele relatări despre incident și ar putea fi actualizate pe măsură ce autoritățile poloneze vor comunica noi date.