„Avem de-a face cu un atac direct asupra copiilor”. Polonia se opune ideologiei pro-homosexualitate pe care o promovează Organizația Mondială a Sănătății

Ideologia de gen și promovarea unei sexualități alternative printre copii în școală reprezintă o amenințare gravă pentru Polonia, a spus șeful partidului de guvernământ, Jaroslaw Kaczynski. Vorbind la o conferință organizată de grupul Acțiunea Catolică, omul forte al Partidului Lege și Justiție a denunțat semnarea de cătreprimarul liberal al Varșoviei a unui acord în 12 puncte cu mișcarea LGBT. "Avem de-a face cu un atac direct asupra familiei și a copiilor... sexualizarea copiilor", a declarat Kaczynski denunțând "teoriagenului", care susține că sexul este o construcție socială și că oamenii pot "alege" propriul lor gen.





"Aceste ideologii, filozofii, toate acestea sunt importate, acestea nu sunt idei poloneze. (...) Ele reprezintă o amenințare la adresa identității poloneze, a națiunii noastre, a existenței sale și, astfel, a statului polonez", a adăugat el. "Comunismul nu a fost învins" când a căzut Zidul Berlinului, a spus liderul partidului Legea și Justiție (PiS), afirmând că libertatea de exprimare și religia sunt atacate de forțelor pro-UE și mass-media care au poziții profund ostile Bisericii și patriotismului polonez. Și Biserica romano-catolică din Polonia are o poziție extrem de critică față de Declarația de la Varșovia, exprimându-și "îngrijorarea profundă" față de adoptarea de către școli a tezelor educaționale ale LGBT. Biserica poloneză avertizează că aceste dispoziții "contrazic dreptul constituțional al părinților de a-și crește copiii după propria lor credință". Kaczynski a criticat, de asemenea, și textul elaborat de ONU și Organizația Mondială a Sănătății și numit Technical Guidance on Sexuality Education. Liderul Partidului Lege și Justiție susține că acest document promovează ideologii transgen și homosexuale, „accesul sigur la avort“ și drepturile sexuale ale copiilor, ideologii care ar urma să fie inoculate elevilor cu vârste între 9 și 12 ani. Hotărârea guvernului polonez de a rezista ideologiei LGBT promovată de UE și ONU a fost dur criticată de presa globalistă. Agenția Reuters afirmă că guvernul a ales să transforme "drepturile LGBT” într-o luptă pentru a "stopa declinul de popularitate înaintea celor doua alegeri cheie din acest an". La rândul său, site-ul Politico scrie, la rândul său, că Partidul Lege și Justiție "atacă drepturile homosexualilor", recunoscând însă că majoritatea în Polonia este încă foarte religioasă și conservatoare.

