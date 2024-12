Politica Scandal între doi jurnalisti, foști colegi. S-au aruncat cuvinte grele







În urma unei recunoașteri surprinzătoare a jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care a mărturisit într-o emisiune televizată că a manipulat opinia publică în timpul campaniei electorale din 2000 pentru a-l împiedica pe Corneliu Vadim Tudor să ajungă președinte, Victor Ciutacu a lansat un atac dur la adresa acestuia. Într-o postare pe Facebook, Ciutacu l-a criticat sever pe CTP pentru tacticile sale de manipulare, acuzându-l că nu a avut nicio asumare reală a acțiunilor sale și că a continuat să promoveze o „propagandă veninoasă”. Conflictul a generat numeroase reacții, subliniind contradicțiile și controversele din jurul acestui episod din istoria politică recentă a României.

Un atac dur la adresa lui CTP

Victor Ciutacu a lansat un atac virulent împotriva gazetarului Cristian Tudor Popescu (CTP), după ce acesta din urmă a recunoscut într-o emisiune televizată că a manipulat opinia publică în campania electorală din anul 2000 pentru a-i reduce șansele lui Corneliu Vadim Tudor de a deveni președinte al României.

Într-o postare pe Facebook, Ciutacu l-a criticat pe CTP, numindu-l "gunoi" și subliniind că recunoașterea făcută de jurnalist ar fi trebuit să vină cu retragerea sa definitivă din spațiul public. "Hai sictir, distrusule! Asumare era dacă dispăreai din spațiul public și nu mai ieșeai din casă fără gluga pe cap," a spus Ciutacu.

Recunoașterea lui Cristian Tudor Popescu

În cadrul unui interviu acordat la Digi24, Cristian Tudor Popescu a recunoscut că, în timpul campaniei electorale din 2000, a utilizat tehnici de manipulare pentru a-l discredita pe Corneliu Vadim Tudor.

El a recunoscut că l-a numit „sectant” și „fascist” pentru a exploata sentimentele publicului. „Cuvintele contează, pentru că știam că asta o să îi atingă pe credincioșii ortodocși din România, majoritari,” a spus CTP, explicând motivul din spatele tacticii sale de manipulare a opiniei publice. De asemenea, el a menționat că, prin citarea ziarului francez L’humanite, a dorit să sprijine acuzațiile de fascism.

O „asumare” controversată

În ciuda recunoașterii și a conștientizării greșelilor, Cristian Tudor Popescu a susținut că scopul său a fost unul nobil, având în vedere riscurile unui guvern condus de Vadim Tudor.

„Știu că am făcut un lucru incorect, un lucru rău, dar consider că scopul pentru care am făcut asta merită și îmi asum,” a spus CTP, adăugând că ar fi fost imposibil să-și imagineze o Românie sub conducerea lui Vadim Tudor. Totuși.