Polițiștii din Caraș-Severin au reținut un bărbat de 41 de ani, suspectat că a participat la atacul asupra unor agenți care încercau să încătușeze un șofer fugar, duminică seară, pe o stradă din Reșița. Este a doua persoană reținută în acest dosar, după ce un alt suspect a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conducătorul auto implicat în incident nu a fost încă găsit.

Un bărbat suspectat că a intervenit agresiv împotriva polițiștilor în timpul unei acțiuni desfășurate pe strada Bistra din Reșița a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Incidentul s-a produs duminică, 15 noiembrie, când mai multe persoane au atacat cu pietre agenții care încercau să încătușeze un șofer fugar.

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a anunțat marți seară că suspectul, în vârstă de 41 de ani, se numără printre cele trei persoane identificate în legătură cu agresarea polițiștilor.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este suspectat că ar fi încercat să împiedice desfășurarea intervenției, manifestând un comportament agresiv față de polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„În continuarea cercetărilor efectuate în urma evenimentului produs la data de 15 noiembrie 2026, pe strada Bistra din municipiul Reşiţa, poliţiştii au identificat şi depistat astăzi un alt bărbat bănuit de săvârşirea infracţiunii de ultraj. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, este unul dintre cei trei identificaţi în cauză, fiind bănuit că a intervenit pentru a împiedica poliţiştii să îşi exercite atribuţiile de serviciu, manifestând un comportament agresiv în timpul intervenţiei”, a transmis, marți seară, IPJ Caraș-Severin.

După identificare, suspectul a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, unde a fost audiat în legătură cu incidentul.

În urma audierilor, procurorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.

În același dosar, un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost reținut inițial pentru 24 de ore, după care a fost prezentat instanței.

Judecătorii au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, în cadrul cercetărilor privind atacul asupra polițiștilor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița efectuează cercetări pentru trei fapte de ultraj, în legătură cu incidentul produs pe strada Bistra.

Între timp, șoferul pe care agenții încercau să îl încătușeze în momentul atacului nu a fost găsit. Acesta era în continuare de negăsit la momentul informațiilor transmise de polițiști marți seară.