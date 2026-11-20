MedLife a înregistrat în primele nouă luni din 2026 o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 2,64 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. 11% din această creștere a fost organică, potrivit unui comunicat al companiei.

O parte din această creștere a fost realizată pe fondul construirii unei noi experiențe digitale pentru pacienți, prin noua aplicație iMed, dar și prin lansarea, în premieră în România, a serviciilor de genomică, microbiomică și farmacogenetică. iMed, noua platformă din aplicația MedLife, reunește date medicale, genetice, biometrice și de stil de viață într-un singur ecosistem.

Clinicile și spitalele reprezintă principalii vectori de creștere în această perioadă, înregistrând o dinamică robustă la nivelul celor 9 luni, urmate de laboratoare și divizia corporate.

Grupul pregătește o nouă etapă de creștere, care vizează consolidarea poziției pe piața locală prin achiziții mici și mijlocii în zona de sănătate, frumusețe & wellness, dar și gradual prin explorarea oportunităților de extindere regională, cu accent pe Europa Centrală și de Sud-Est.

MedLife, liderul pieței de servicii medicale din România, anunță rezultatele financiare aferente primelor nouă luni din 2026, raportând o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 2,64 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește profitabilitatea operațională, EBITDA pro-forma a ajuns la 398,7 milioane de lei, corespunzătoare unei marje de 16,7% raportate la vânzările nete.

Rezultatele confirmă reziliența modelului de business și reflectă contribuția principalelor linii de business la ecosistemul medical dezvoltat de Grup, având capacitatea de a acoperi întregul parcurs medical – de la prevenție personalizată și diagnostic până la tratamente complexe și monitorizare, completate de servicii conexe, inclusiv cele din zona de wellness.

„Primele nouă luni ale anului confirmă cererea și capacitatea MedLife de a continua să crească organic, chiar și într-un context economic caracterizat de prudență și presiuni asupra costurilor. Creșterea prin achiziții a fost mai mică, în special datorită dorinței de a păstra prudența în gradul de îndatorare. Posibil însă să relansăm creșterile din anii trecuți, de 20%, dublând eforturile organice prezente cu achiziții. MedLife a dovedit în ultimii 15 ani că știe să facă achiziții și să integreze afaceri și avem convingerea că putem relua aceste creșteri pentru care avem experiență și un track record de invidiat.

Dincolo de evoluția financiară, cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le construim în această perioadă este următoarea generație de servicii medicale. Din datele noastre, MedLife este singura rețea medicală din România și probabil din Europa care reunește în propria aplicație, prin iMed, date din dosarul medical al pacientului, date genetice și biometrice, istoricul medical personal și familial, precum și informații relevante despre stilul de viață – urmând să integrăm în curând și date despre microbiom și farmacogenetică. Este un pas foarte mare pentru noi și probabil chiar pentru medicina personalizată, în general”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

Dincolo de investițiile continue în extinderea infrastructurii medicale și facilitarea accesului la servicii și tehnologii de ultimă generație, accelerarea transformării digitale și dezvoltarea medicinei personalizate rămân două dintre principalele direcții strategice ale Grupului MedLife.

Un pas important în această direcție a fost lansarea iMed, platformă digitală din aplicația MedLife care le oferă utilizatorilor o imagine integrată asupra propriei sănătăți și îi ajută să înțeleagă de ce contează controalele de rutină și cum pot face din grija pentru propria sănătate un obicei de zi cu zi. De altfel, în perioada mai-octombrie 2026, descărcările organice ale aplicației MedLife au crescut cu 40%, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

În acest context, reprezentanții MedLife își propun ca, până la jumătatea anului 2027, să dubleze numărul de conturi din aplicație. Obiectivul presupune atragerea, în următoarele luni, a unui număr de utilizatori noi comparabil cu cel acumulat în aproape șase ani de la lansarea aplicației. Perspectivele de creștere sunt susținute atât de accelerarea organică a descărcărilor, cât și de noile funcționalități pe care iMed le va integra până la sfârșitul anului 2026, oferind utilizatorilor mai multe motive să își creeze un cont și să folosească aplicația în viața de zi cu zi.

Cercetarea va urmări să identifice afecțiunile și indicatorii pentru care asocierea dintre predispoziția genetică și tabloul clinic și paraclinic este mai pronunțată. Totodată, datele colectate prin dispozitive wearables vor permite explorarea asocierilor dintre scorurile poligenice și biomarker-i digitali precum pulsul în repaus, variabilitatea ritmului cardiac, precum și cu indicatori ai activității fizice și ai somnului.

După extinderea testării genetice la scară largă și introducerea, în premieră, a testului de microbiom realizat integral în laboratoarele proprii din România, MedLife vizează în perioada imediat următoare și dezvoltarea serviciilor de farmacogenetică, o nouă etapă în medicina personalizată, care va permite adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic și particularitățile fiecărui pacient.

Privind spre următoarea etapă de dezvoltare, MedLife își propune să continue consolidarea poziției pe plan local, prin investiții în tehnologie și infrastructură medicală, dar și prin achiziții selecte, concomitent cu explorarea unor oportunități de extindere prin achiziții pe piețe din Europa Centrală și de Sud-Est.

În acest context, Grupul a anunțat că analizează diversificarea instrumentelor de finanțare care să îi ofere flexibilitatea necesară pentru susținerea planurilor de creștere. Printre opțiunile avute în vedere se numără o posibilă majorare de capital prin emiterea de acțiuni noi, destinată finanțării proiectelor de dezvoltare organică, investițiilor în tehnologie și oportunităților de consolidare a pieței.

Dezvoltarea ar putea avea loc prin achiziții, investiții de tip greenfield și parteneriate, în funcție de oportunitățile identificate și de criteriile de rentabilitate ale Grupului.

„Am construit în aproape trei decenii unul dintre cele mai complexe ecosisteme medicale din regiune, prin dezvoltare organică, achiziții și investiții constante în tehnologie și expertiză medicală. Credem că experiența acumulată în tot acest timp ne oferă o bază solidă pentru a explora alte produse și servicii în România, dar și gradual noi piețe, și pentru a scala modelul nostru de dezvoltare la nivel regional.

Ne dorim să avem flexibilitatea necesară pentru a valorifica oportunitățile care apar, atât în România, cât și în afara granițelor, păstrând în același timp disciplina financiară și atenția asupra randamentului investițiilor. Ambiția noastră este să continuăm să dezvoltăm o platformă regională de sănătate, să dezvoltăm modele digitale unice pe prevenție medicală și wellness, cu expertiză și capital românesc”, a mai declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.