Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 20 noiembrie, mai multe avertizări de vânt puternic, valabile în diferite regiuni ale țării. Meteorologii au instituit cod galben și cod portocaliu, iar în zonele montane sunt prognozate rafale care pot atinge 140 km/h. Avertizările sunt valabile în intervalul 10:00–23:00 și vizează atât zonele montane, cât și mai multe regiuni din jumătatea de est a României, potrivit ANM.

Prima avertizare cod galben este valabilă vineri, între orele 10:00 și 15:00. Sunt vizate sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și zonele montane.

În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor depăși 80–100 km/h, cele mai puternice intensificări fiind prognozate pe creste.

Tot în intervalul 10:00–15:00, meteorologii au emis cod portocaliu pentru estul Carpaților Meridionali și unele zone din Carpații Orientali.

Aici sunt așteptate intensificări puternice ale vântului. Rafalele vor atinge 90–110 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge chiar la 120–140 km/h.

ANM a emis o a doua avertizare cod galben, valabilă între orele 15:00 și 23:00. Aceasta vizează Carpații Orientali și Munții Apuseni.

În zonele menționate, vântul va sufla cu viteze de 70–90 km/h. La altitudini mari, rafalele pot ajunge la 90–120 km/h.

Avertizările meteorologice vin după ce vântul puternic a produs deja pagube în mai multe zone ale țării. În 24 de județe și în Capitală, zeci de copaci au fost doborâți, iar cinci autoturisme au fost avariate.

Problemele au afectat și circulația rutieră. Traficul pe DN13B, între Praid și Gheorgheni, a fost închis după ce mai mulți copaci au căzut pe carosabil.

Meteorologii recomandă prudență în regiunile aflate sub avertizare, în special în zonele montane, unde intensitatea rafalelor va fi mai ridicată.